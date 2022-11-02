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遭指以公所資源豢養涉黑民代 江聰淵：依法行政

2022/11/2 17:43
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）前立委黃國昌指民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（現為宜蘭市長），濫用公所標案豢養涉黑的好友林智勇，沒有資格反黑金。江聰淵今天說，公所依法行政，竟因選舉遭扭曲抹黑。

林智勇現為宜蘭市民代表會主席，長年深耕服務宜蘭市基層。

黃國昌昨天在臉書發文指出，當年，因為國民黨呂國華酬庸涉入搖頭Pub槍擊案的黑道少年林智勇，（前宜蘭縣長）陳定南喊出「反對黑道治縣」的口號，讓人動容。

黃國昌說，17年後，江聰淵不僅早已成為同一個林智勇的好兄弟，還濫用宜蘭市公所的資源，透過上千萬的限制性標案，豢養這名不僅涉黑又涉貪的政治盟友林智勇。江聰淵有什麼資格高喊反黑金。

江聰淵今天回應，他是民選的宜蘭市長，沒有辦法決定正副主席由誰擔任，市政推動相關政策一定要與代表會討論，但公私分明、嚴守分際是市公所團隊的基本要求，對於任何民意代表是否要從事其他事項，無法干涉。

江聰淵說，市公所推動政策或發包工程，不容許任何民意代表關說，市公所團隊在做任何事情或政策推動也都依法行政，也很努力、用心、負責去落實完成。他因選舉竟遭到特定人士惡意政治攻擊、扭曲抹黑。

江聰淵競選團隊表示，近日將進一步討論是否對黃國昌提告。（編輯：李錫璋）1111102

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