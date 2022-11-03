蔡培慧：南投賄選消息頻傳 相信檢調會加速查緝

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天說，南投賄選消息頻傳，有村長、賄選嫌疑人被調查，也有聽聞里長受到壓力，相信檢調會加速查緝；檢方表示，截至10月25日共受理選舉案107件。

蔡培慧今天接受媒體聯訪表示，內政部警政署將南投縣列為重點查緝區域，顯示南投「很獨特」，除賄選還加上黑道，黑道威嚇動作會讓選民、原本表態的支持者心生退卻，且近年賄選手法不斷改變，不一定只由地方「頭人」、村里長、代表幫忙，還有黑道小弟直接到經濟弱勢家戶撒錢、威嚇「我跟你說，5張票喔」。

蔡培慧指出，南投賄選消息頻傳，如名間鄉上週有村長、賄選嫌疑人被調查，在埔里鎮也聽聞里長受「壓力」，盼選舉公平、公正、公開；另外，賄選加黑道「步數」很多，希望選民不要貪圖這些500元、1000元賄款，讓自己承受壓力，也相信檢調單位會加速查緝。

南投地方檢察署表示，除陸續結合活動強化民眾反賄選意識，避免暴力、金錢、境外資金介入選舉影響公正性，也舉辦選舉查察分區座談會，由檢、警、調、廉、移等單位就南投選情分析、情資提供、查賄及反賄選措施、查賄成效進行業務報告，並持續做好嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金3項重點工作。

另外，蔡培慧說，近年看到南投很多學校跑道20、30年沒整修，殘破不堪且排水不良，為學生感到不捨，她去年一直會勘加速促成修繕經費，教育部去年核准各校經費後，經緊鑼密鼓設計、發包工程，近期接到好多學校、家長通知「阿慧，你幫我們爭取的跑道整修好了，好漂亮又超好跑，有空來看看大家」，她除感到開心，也允諾當選縣長後，孩子的事一定放心上。（編輯：陳仁華）1111103