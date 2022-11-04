屏東市長選舉文宣戰 藍營屏議員籲停止分化

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國民黨屏東縣議員陳揚（左起）、唐玉琴、曾義雄、黃明賢4日共同舉行記者會，針對民進黨屏東市長參選人李清聖所發文宣內容，抨擊是企圖分化國民黨團結，並批民進黨只有濫罵抹黑、沒有政見。中央社記者李卉婷攝 111年11月4日

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東市長選戰激烈，民進黨參選人李清聖推出文宣，內容為「國民黨捨棄在地優秀人才，徵召周佳琪參選」，引發藍營4名議員不滿，今召開記者會回擊，認為企圖分化黨內團結。

李清聖署名的文宣內容4問國民黨，「國民黨屏東市長參選人周佳琪有比在地的黃明賢、陳揚優秀嗎？周佳琪有比資深的曾義雄、唐玉琴了解屏東嗎？難道在地沒人才，非得徵召缺乏經驗的周佳琪？徵召周典論家族參選是否有難言之隱？」

國民黨屏東縣議員曾義雄、唐玉琴、黃明賢、陳揚，今天召開記者會，針對文宣內容抨擊是企圖分化國民黨團結，民進黨只有濫罵抹黑沒有政見。

曾義雄會中指出，李清聖在擔任工策會總幹事毫無作為，行政能力明顯不足；唐玉琴表示，李清聖任工策會總幹事期間，招商績效每況愈下，民國109年只招商1人，110年2人，人事編制卻從原本5人增加為7人，「是歷屆工策會能力最差的總幹事。」

陳揚則質疑李清聖人格，企圖以國民黨4名縣議員作文宣來分化團結，支持周佳琪是黨內全體共識；黃明賢呼籲李清聖不要見縫插針，應該好好提出政見爭取選民認同，並認為周佳琪的能力與品性，是最值得市民託付、最適當的屏東市長人選。

針對記者會內容，李清聖競選總部發布新聞稿回應，國民黨徵召周佳琪參選屏東市長過程疑雲重重，4名議員正在參選中，不得不配合演出團結假象。

李清聖表示，擔任縣政府工策會總幹事任內2次獲選縣府績優局處單位表揚，且獲經濟部中小企業處邀請北上全國榮協會幹部研習專題分享屏東經驗，協助榮譽指導員協進會由60名會員成長到破百名，連續2年績效卓著。（編輯：郭諭儒）1111104