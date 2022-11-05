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人事總處：二、三級機關政務任用人員未多出百人

2022/11/5 10:16
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（中央社記者賴于榛台北5日電）平面媒體昨天批評，蔡政府上任後調整人事任用原則，讓二、三級機關的政務任用人員多出上百人。行政院人事總處解釋，未有調整常任文官設計，也未擴增100人，媒體報導並非事實。

聯合報社論昨天批評，蔡政府上任後，將三級機關原本皆為「常任文官」的設計，改為「政務／常務」雙軌制，二、三級機關的政務任用人員因此多出上百人。

人事總處昨天晚間透過新聞稿說明，行政院及所屬一至三級機關政務職務設置標準，皆明定於中央行政機關組織基準法第18條及第19條，且自民國93年制定公布以來皆未曾修正，因此並無所謂蔡政府上任後，將三級機關原本皆為「常任文官」改為「政務／常務」雙軌制一事。

另外，人事總處解釋，蔡總統上任後，包含立法通過已施行或組織法正於立法院審議的一、二級機關政務職務由103人調整為106人，僅增加3人，主要是成立數位發展部增加首長及政務副首長2人。

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至於，三級機關或其他獨立機關政務職務，人事總處這部分由3人調整為17人，增加14人部分，主要包括行政院環境保護署毒物及化學物質局、國防部全民防衛動員署、數位發展部數位產業署及資通安全署等機關首長。

人事總處表示，上述因其組織及業務性質特殊，須從民間或學界攬才，及部分相當三級獨立機關增加專任委員，皆須經立法同意始得以政務職務任用，因此媒體報導蔡政府上台後擴增政務職務上百人，並非事實。（編輯：蘇龍麒）1111105

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