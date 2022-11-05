推薦支持蔡培慧 賴副總統：有能力改變南投命運

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民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右3）與尋求連任的埔里鎮長廖志城（左3）5日成立聯合競選服務處，副總統賴清德（中）出席力挺，懇請大家全力支持蔡培慧，及支持埔里鎮長廖志城繼續連任。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月5日

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）副總統賴清德今天晚間為民進黨南投縣長參選人蔡培慧輔選指出，前縣長李朝卿貪污案傷害南投人，縣長一定要清廉、勤政、愛鄉土，蔡培慧有能力改變南投命運，請大家全力支持。

蔡培慧、競選連任的埔里鎮長廖志城今天在埔里鎮成立聯合競選服務處，賴副總統、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、立法委員羅美玲及各級參選人出席力挺，還有許多選民冒雨到場支持，大進場後蔡培慧、廖志城、賴副總統輪番致詞，力薦最佳縣長、鎮長人選。

賴副總統致詞表示，南投位在台灣中心位置，擁有全台最高峰玉山、最大湖泊日月潭，也是最長河川濁水溪發源地，是物產豐富的好所在，但曾受集集大地震重大天災，透過政府與各界支持，現已走出陰影，而這段重建過程有許多故事讓人感動，蔡培慧就是其中之一。

賴副總統表示，蔡培慧震後隔天就回到南投，並在震災重建基金會擔任執行祕書，參與各項災後重建工作，雖然南投發生天災，但有蔡培慧留在家鄉與災民同甘共苦，選縣長要選什麼人，就是要選「願意和我們站在一起的人」，才能與大家度過難關、一起分享喜悅。

賴副總統也指出，前南投縣長李朝卿貪污腐敗也對南投縣傷害很大，這種事影響縣民權益、縣政發展，也讓南投人很不光榮，但大多數南投人很淳樸，卻被這件事傷害，因此，擔任南投縣長一定要是堅持清廉、勤政、愛鄉土，而蔡培慧爭取許多經費，堅持不貪、不取。

賴副總統說，除李朝卿貪污案傷害南投，近年南投縣政推動成績也不佳，包含人口數由52萬人降至約48萬人，人口數彷彿人體血液，「人流血太多會喪命」，一個都市若人口不斷流失，這個都市絕對會衰敗，因此，一定要有好人選，才能改變南投命運並持續進步發展。

副總統說，蔡培慧是魚池鄉出生、長大的南投女兒，高中就半工半讀，一路苦讀成為台大博士，具有專業背景與國際觀點，並曾擔任立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長，一定有能力改變南投命運，懇請大家全力支持蔡培慧，及支持埔里鎮長廖志城繼續連任。

陳吉仲致詞表示，蔡培慧、廖志城看見農民需要，直接向農委會反映，解決30、40年問題，蔡培慧也協助爭取農民福利與保障，如農民職業災害保險，由此可見，也一定能處理很多南投長期未解決問題，請選民支持蔡培慧當縣長，也請讓廖志城連任繼續服務。（編輯：謝雅竹）1111105