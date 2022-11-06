南投輔選蔡培慧 蔡總統：黑金與正直清廉的選擇

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）6日為民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前右）輔選，細數蔡培慧爭取的建設，並指這次選舉是黑與白的戰爭，是黑金、派系政治與正直、清廉的選擇，拜託鄉親團結支持蔡培慧。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年11月6日

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）總統蔡英文今天為民進黨南投縣長參選人蔡培慧輔選，除細數蔡培慧爭取的建設，也指這次選舉是黑與白的戰爭，是黑金、派系政治與正直、清廉的選擇，拜託鄉親團結支持蔡培慧。

南投縣百工百業挺蔡培慧後援會成立大會今天傍晚在名間鄉舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文、立法委員羅美玲、內政部長徐國勇、民進黨名間鄉長參選人陳翰立等人出席並致詞，陸續介紹參選人後，蔡總統率領大進場，眾人高呼口號「團結向前行，南投一定贏」。

蔡總統致詞表示，蔡培慧支持度、看好度越來越高，只要團結就會贏，南投已17年沒有政黨輪替，這次選舉是黑與白的戰爭，是黑金、派系與正直、清廉的選擇，拜託支持正派、勇敢的蔡培慧，讓南投不再有黑金政治、不再有派系政治，給南投大發展、大進步的機會。

蔡總統說，黑金、派系都是南投沒進步原因，蔡培慧這次選縣長，就是要對抗複雜的地方勢力、對抗黑金、派系，前陣子新聞報導，對手團隊幹部透過通訊群組要蔡培慧的車號，這樣行為非常不好。

總統表示，南投人想要換黨、換人做看看的氣氛越來越強烈，蔡培慧掃街時遇鄉親反應也越來越熱情，越來越多民眾都站出來支持蔡培慧，今年的南投縣長選舉是最有機會改變南投的一次，現在兩邊民調非常接近，大家再打拚一下就贏了。

蔡總統說，今年9月全亞洲第1所循環經濟研究學院設在中興大學南投校區，就是蔡培慧全力推動，還有協助中小企業產業轉型升級的工業技術研究院，也透過蔡培慧爭取而在南投市設立中分院，學校、研究單位設在南投，接下來會有更多資金、技術、人才進來南投。

蔡總統說，名間鄉種植茶葉、薑、火龍果等，但長久以來非常缺水，農民還要自己買水灌溉，蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長任內與農委會協調、爭取預算改善灌溉用水系統，未來還要改善附近山區長期缺水區域，讓農民可以賺大錢。

蔡總統指出，前南投縣長李朝卿貪污案，連風災重建工程都要收回扣，可見黑金、派系都是南投沒進步的原因，南投已17年沒有換黨執政，不但沒進步、沒發展，還有弊案，這不是民主社會應有現象，大家都要站出來當蔡培慧的靠山，拜託大家團結為南投、為家鄉，讓真正疼惜南投、疼惜鄉親的蔡培慧當選縣長。（編輯：謝雅竹）1111106

身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左）6日為民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前右）輔選時表示，南投已17年沒有換黨執政，不僅沒進步、沒發展，還有弊案，這不是民主社會應有現象，請大家站出來當蔡培慧的靠山，讓真正疼惜南投、疼惜鄉親的蔡培慧當選縣長。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年11月6日