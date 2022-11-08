蔡培慧掛黑道治縣布條被拆 許淑華指做賊喊抓賊

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（中央社記者吳哲豪南投8日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選團隊開記者會，指在縣內懸掛「黑道治縣，你甘願嗎？」布條被縣府拆除，環保局拆布條還向許淑華團隊成員回報，呼籲南投人對抗黑金。

針對涉入黑道治縣布條被拆，中國國民黨南投縣長參選人許淑華今天接受媒體回應說，對手陣營做賊喊抓賊，明明違法在先懸掛布條，縣府是依法行政，如當選縣長，會當所有縣府公務員的後盾。

民主進步黨南投縣長參選人蔡培慧競選團隊今天開記者會，競選團隊發言人陳紀衡指出，競選團隊懸掛「黑道治縣，你甘願嗎？」的布條，對手許淑華的競選幹部動用南投縣環保局稽查人員協助拆除布條，許淑華自動對號入座。

陳紀衡說，縣府指布條上標注的「南投升級後援會」是沒有署名、無立案團體，違反法令因此拆除布條，但南投市內有多塊大型沒有署名的選舉看板，縣府卻視而不見以沒有署名作為拆除理由，讓公務員疲於奔命，假日無法休息，呼籲南投縣長林明溱不要為難公務員。

陳紀衡指出，竹山、集集地區都看到環保局稽查隊員出動拆除布條，環保局還傳簡訊回報給許淑華競選團隊幹部，他要反問為何公務員需向特定參選人回報拆除進度？

南投升級後援會成員簡嘉佑表示，十幾年來，南投愈來愈沒落，年輕人失望之餘紛紛離開家鄉，他真正是看不下去了，才決定組成支持蔡培慧的南投升級後援會，懸掛「黑道治縣」布條。

簡嘉佑說，許淑華團隊種種行徑，不禁讓縣民感到疑惑，為何後援會布條一掛出，許淑華要這麼快對號入座？縣府為何要無所不用其極拆除布條，質疑縣府行政不中立。

蔡培慧競選團隊呼籲，不願被黑道治縣的南投鄉親勇敢發聲，若有空地或空間可提供懸掛布條懸掛，歡迎跟團隊聯繫，將請專人前往掛布條，一起對抗黑金、改變南投。（編輯：郭諭儒）1111108