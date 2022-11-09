林錫耀：民進黨支持度增 2因素影響選舉風向

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北9日電）民進黨秘書長林錫耀今天說，台北市辯論會後，台北市支持者投票意願明顯上升，再加上國民黨新竹市長參選人林耕仁重砲揭發高虹安，這兩件事讓選舉情勢慢慢轉變。民進黨19日在中台灣有大型造勢，20日會在台北舉行大遊行。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，林錫耀向中常委們提到，根據昨天民調，民進黨支持度並沒有因為選舉紛擾影響，甚至有小幅度增加。

與會者轉述，林錫耀提到，民進黨在2018年的選舉失利，最近大家擔心會重演，所以非常小心注意選情發展；之前雖然有一些逆風，在野聯手攻打民進黨，但立冬之後風向改變了。

林錫耀說，之前擔心選情比較冷，國民黨執政縣市比較多，挑戰現任者似乎比較不利，但情勢慢慢轉變，主要因素有兩個。

林錫耀表示，首先是5日舉辦的台北市長選舉辯論會，全國只有這場，大家都很關注，辯論結果民進黨政府過去2年多防疫工作，總指揮陳時中被拿來當標靶攻擊，但陳時中在結辯時感性訴求，引發不少民眾共鳴。可以觀察到，民進黨在台北市的支持者，投票意願明顯上升。

與會人士轉述，林錫耀提到，看待北市選情比較正確的角度，應是3位參選人都在誤差範圍內。

林錫耀表示，第二個影響選情因素是國民黨新竹市長參選人林耕仁重砲揭發民眾黨新竹市長參選人高虹安的事情，引發的效應蠻大。這樣的效應對這次選舉，到最後時刻，值得特別關注。

與會人士轉述，林錫耀表示，最後剩下17天，依據過往經驗，所謂黃金週、最後2週是最重要的，之前覺得選情冷，是因為大部分民眾覺得每年都在選舉，不如等時間接近再來考慮。所以，最後2週很重要，一定要全力衝刺，過去幾次選舉，如果大家去應證，都是最後1、2週才是真正決戰時刻，最後2週要請所有競選團隊、黨公職全力以赴。

林錫耀表示，民進黨選戰重點，上週反黑金，有3個關鍵縣市，這週北部3個執政縣市，訴求進步不要回頭，不要重演高雄遺憾，12日在凱道舉辦雙北造勢活動，國民黨也同時在板橋造勢，也會成為注目焦點。民進黨要營造全黨大團結，要讓支持者更凝聚，投票意願更高，盡力催票、拉票。

與會者轉述，林錫耀提到，19日的重點會在中台灣，在台中太平有大型造勢活動，邀請中彰投參選人同台造勢；20日會在台北舉行兵分6路的大遊行，希望可以拉抬選情，請大家全力以赴。（編輯：謝佳珍）1111109