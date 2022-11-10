詐騙集團囚虐案 藍籲綠勿只顧選舉忽視人民安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北10日電）近日發生詐騙集團囚虐案，國民黨今天表示，近期台灣治安惡化情況超乎想像，但民進黨忙著輔選，置人民安全於不顧，導致詐騙、囚禁案件越演越烈，呼籲民進黨不要只追求勝選，忽視人民安全。

台灣爆發詐騙集團凌虐並囚禁求職者，國民黨今天召開記者會，質疑台灣近期治安問題嚴重，尤其桃園中壢「台版柬埔寨」案遭囚禁58人、虐死3人，但民進黨政府從中央到地方忙於選舉，總統蔡英文多次到桃園只為了選舉造勢，也造成治安警力都被動員去造勢場合維安，警察怎麼抓壞人。

國民黨前文傳會主委、桃園市議員參選人凌濤表示，這麼惡劣的治安問題，桃園市長鄭文燦居然隻字未提、視若無睹，搭配蔡總統每天輔選，這是民進黨對台灣人的承諾嗎；「民進黨整天拚輔選，台灣治安更危險」。

凌濤強調，鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬有時間開會討論選舉抹黑，卻沒時間徹查真詐騙、關心受害者，呼籲民進黨掃黑請先從黨內開始，請蔡總統、行政院長蘇貞昌重視治安、減少維安，不要只追求勝選、忽視人民安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨桃園市議員舒翠玲則說，民進黨政府的作為只為了選舉，不敢出來面對，怕激起民眾憤慨，刻意淡化；她質疑執政黨內部官員與黑道關係密切，為了選舉又淡化治安事件，如何讓人民信任警方能即時打擊黑道，維護社會治安。

舒翠玲指出，台灣目前的警民比在國際上是敬陪末座，尤其桃園市的警民比為1:479，是全國倒數第2，顯示桃園的警務繁重，必須承擔高負荷的警務工作，但蔡總統、蘇貞昌到桃園沒有提到如何處理治安敗壞的問題，只顧選舉，正告民進黨政府，應該重視正在發生中的詐騙案。（編輯：黃國倫）1111110