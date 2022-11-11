藍籲借鏡先進民主國家 讓確診者行使投票權

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九合一選舉進入倒數，國民黨立法院黨團11日召開記者會，總召曾銘宗（右）、書記長李德維（中）、副書記長陳以信（左）出席，呼籲中選會和中央流行疫情指揮中心，借鏡先進民主國家，提出配套，讓確診者行使投票權。中央社記者范正祥攝 111年11月11日

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（中央社記者范正祥台北11日電）九合一選舉進入倒數，國民黨立法院黨團今天指出，美、日、韓都讓確診者投票，為何台灣做不到，呼籲中選會和中央流行疫情指揮中心，借鏡先進民主國家，提出配套，讓確診者行使投票權。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長陳以信出席。

陳以信指出，11月26日即將舉行九合一選舉投票，但政府截至目前仍然不讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者投票，這對民主是一種傷害。

陳以信說，先進民主國家都有變通的做法，目的就是不願意民主受傷害、不願意民主被扣分；台灣不是做不到，距離投票日仍然有空間，希望政府能夠儘快修正。

他建議，譬如確診者的投票時間可以提早，可以在投票日當天上午7時讓確診者先投票，並在投票之後進行消毒，這樣也可以做到確診者和一般投票人潮隔離。

曾銘宗表示，中華民國憲法第17條規定，「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」，顯示投票權是人民的重大基本權益；先進民主國家都讓確診者投票，為什麼台灣做不到，九合一選舉是很早就決定的事，國民黨團要求中選會在防疫前提下，趕快接洽中央流行疫情指揮中心，提出配套，讓確診民眾也能實現該有的投票權。

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李德維呼籲，維護民眾投票權益，因為這是中華民國憲法規定；應比照先進民主國家，希望中選會和中央流行疫情指揮中心負起各自責任，做出很好規畫。

此外，國民黨立委林德福今天於立法院會進行施政總質詢時提及，確診者不能投票，投票權被「沒收」，有違世界潮流。對此，行政院長蘇貞昌答覆時重申，不是「沒收」，這是基於傳染病防治法的相關規定，確診者不能出門。（編輯：林興盟）1111111