遭指淪為藍營選舉側翼 台灣民眾黨：宜蘭綠營慌了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵競選總部副主委陳金德（中）11日召開記者會表示，台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠已淪為國民黨的側翼，呼籲民眾支持唯一本土、認同台灣的民進黨、支持江聰淵。（江聰淵競選總部提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年11月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭綠營今天指出，台灣民眾黨已淪為國民黨的選舉側翼。台灣民眾黨回應，迄今都在揭發國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙弊案，綠營指控真是「笑死」，也一定是慌了。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵競選總部副主委陳金德今天召開記者會指出，台灣民眾黨自稱以台灣為名，以民眾為本，但通篇黨綱沒有談到台灣主權，沒有談到要堅持主權，保障台灣人生命安全，而是以台灣為名，沒有以台灣為實，來行騙台灣民眾，種種表現顯示，它不是一個政黨而是「詐騙集團」。

他表示，台灣民眾黨也缺乏民主政黨應有的架構與選舉程序，台灣民眾黨主席柯文哲就是萬年黨主席，而且是唯一黨主席，跟對岸習近平有什麼兩樣，它完全沒有民主，與其說是政黨，不如說是「幫派」。

陳金德還說，中國國民黨真的以中國為名，就是認同中國，與中國共產黨是兄弟政黨，如今又多了台灣民眾黨，雖它以台灣為民，卻背離台灣，與中國國民黨、中國共產黨有何兩樣？台灣民眾黨與中國國民黨是兄弟政黨，與中國共產黨合稱「薯條三兄弟」。

陳金德表示，台灣民眾黨提名很多縣長參選人，其中宜蘭縣長參選人陳琬惠整天以不實內容抹黑江聰淵，她已淪為國民黨的側翼、林姿妙的助選員，呼籲民眾認清現實，支持唯一本土、認同台灣的民進黨、支持江聰淵。

陳琬惠回擊，自她參選縣長以來，台灣民眾黨迄今都在揭發林姿妙的涉貪弊案，「有沒有一個側翼做到這種程度」；至於江聰淵部分，她從頭到尾只開過一次記者會，江聰淵自己不出面回應，還叫宜蘭市公所回應，只能說讓人笑死之外，江聰淵陣營也一定是慌了。（編輯：張銘坤）1111111