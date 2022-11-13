許淑華團隊公布支持領先 蔡培慧：許陣營緊張了

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）國民黨南投縣長參選人許淑華團隊今天公布支持度、看好度穩定領先；對此，民進黨南投縣長參選人蔡培慧說，許淑華陣營緊張了，民調參考，最重要走到第一線、讓選民知道政策。

對於民意調查結果，許淑華接受媒體聯訪表示，從民調結果可看出在地服務的重要性，加上民進黨長期在南投縣打負面選舉，選民已感到相當厭惡，也看出選民現在對於能力好、壞的判斷智慧，距離投票日只剩不到2週，雖然2家民調結果皆顯示領先，但還是要預防民進黨使出「奧步」，因此，會戰戰兢兢到最後一刻。

許淑華競選總部透過新聞稿指出，民進黨上從總統、院長，下到地方，無所不用其極抹黑縣長林明溱、汙衊許淑華，呼籲鄉親勿信任何謠言、假訊息、夾報黑函、違法不實布條；媒體也報導民進黨派系要角和警政高官與黑道交際應酬，儼然就是黑道保護者，蔡政府「政黑合體」，請南投選民認清並踴躍出門投票支持許淑華。

蔡培慧指出，她們基本上每個月也做民調，但不對外公開，許淑華陣營看起來「緊張了」，今天還要特地召開記者會公布，但民調數據都是參考，最重要是走到第一線，一戶一戶拜訪，也要讓選民知道政策，她若擔任縣長，縣府會支付長輩健保費，這就是具體政策。

蔡培慧說，一步一腳印讓南投建設更好，她當縣長會做「南投的縣長」，不分藍綠與黨籍，只為南投而服務；另外，許淑華盤根錯節的黑金結構是法院認證，如年輕時曾任理容院總會計、投資理容院，擔任南投市長時，永興棄土場得標廠商是許淑華父親的小弟，擔任立委護航砂石業者，選民想清楚了解，許淑華應好好解釋。（編輯：陳仁華）1111113