回應網路聲量落後蔡培慧 許淑華：對選舉有信心

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天回應媒體詢問網路聲量較高時表示，網友認為她所說為事實，就會踴躍分享；國民黨南投縣長參選人許淑華說，對選舉很有信心，投票前努力衝刺。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，加強「陸戰」，蔡培慧今天前往國姓鄉站路口向居民問好，接著車隊掃街深入各村懇託；媒體詢問蔡培慧網路「聲量」更勝對手許淑華的看法，蔡培慧表示，這是大數據分析，與民調不同，透過按讚、分享、留言進行總體統計。

蔡培慧表示，選舉過程，網友認為她所說為事實，就會踴躍分享，這代表民主選舉應就事論事，進而分享自己關心的事給更多朋友得知，這與電話民調不同，她也認為掌握大數據，就會掌握社會群眾訊息。

蔡培慧也指出，台灣是民主國家，應具體針對地方發展、長期脈絡、教育導向來規劃具體政策，而不是掌握權力去做一些「奇奇怪怪」的事；另外，民眾厭惡黑道作為，因此，相關訊息會傳遞給更多人了解。

對此，許淑華透過文字訊息回應媒體表示，聲量有正面也有負面，聲量有外人幫忙拉抬，也有自己個人營造，如警政署政風室主任、檢察官受邀到黑道經營的招待所，這條新聞聲量就特別高。

許淑華表示，有人認為自己聲量很高，應該不需要高呼搶救選情、應該不用張貼抹黑布條；對於南投縣長選舉，她一直很有信心，到投票前一刻，都會戰戰兢兢、努力衝刺，當選縣長後一定履行政見承諾。

另外，民眾黨南投縣議員參選人簡千翔今天召開記者會表示，地方傳言「選議員買票不一定會上，但不買票一定選不上」多少反映事實，南投要進步，現在就改變，他要強調自己清白參選、絕不買票，歡迎其他參選人響應「不買票的選舉」，也可獲最後勝利。（編輯：陳仁華）1111114