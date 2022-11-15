民進黨衝刺基桃竹保7 力拚突圍北苗澎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）選舉倒數10天，民調明天封關。民進黨固守執政7縣市，桃園市是重中之重，並在苗栗縣、南投縣、澎湖縣等選區力拚翻轉機會，黨內評估目前包括台北市等10個選區是五五波，鹿死誰手，最後一刻才會知道。

選舉最後衝刺，民進黨要鞏固南部執政4縣市優勢，守住新竹市、桃園市、基隆市3個執政縣市，另外在台北市、苗栗縣、南投縣、澎湖縣等地拚翻轉。

民進黨高層指出，有將近10個選區是激戰區，鹿死誰手，要等選民投完票才會決定。他說，選舉即使誤差10%，都可能由敗轉勝、由勝轉敗，民進黨絲毫不敢大意，都用「只差一點」的心情，力拚到最後一刻。

民進黨力保目前執政7縣市，其中桃園市是重中之重。桃園市長鄭文燦多年基層耕耘，兼任民進黨主席的總統蔡英文也頻頻赴桃園助選，黨內要角、立委們排滿車隊掃街、站台行程，為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬做最後拉抬。

黨內評估基隆市目前選情膠著，民進黨基隆市長候選人蔡適應、國民黨基隆市長候選人謝國樑連日來互控，火花四射。

民進黨人士指出，12日在凱道的造勢晚會，成功凝聚綠營支持者，帶動士氣。民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費等事件持續發酵，支持度受傷，尤其是年輕選民部分，民進黨新竹市長候選人沈慧虹支持度有起來。

台北市部分，民進黨人士表示，台北市長候選人陳時中的支持度持續成長，藍白因為高虹安事件出現矛盾，民眾黨過去幫高虹安背書，最後關頭會不會發生效應，進而影響無黨籍台北市長候選人黃珊珊選情，有待觀察。

前總統陳水扁1998年當選一屆台北市長後，民進黨都無緣入主首都，這次出現「三腳督」，且實力相當接近，綠營評估這一役是24年來最有機會的一次。蔡總統連日來陪著陳時中走進北市各區大小場造勢，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也卯足全力助選。

繼12日凱道造勢後，陳時中競選總部20日將舉辦「疼惜台北、為愛而走」大遊行，遊行將分成6個大隊，從北平東路走到台北市政府，黨內高層預料將總動員，進一步營造勝選氣勢，在最後階段催出選票。

此外，民進黨陸續召開「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」、「北北基桃首都通交通月票」等共同政見，拉抬區域候選人選情。黨內人士說，民進黨打聯合治理、治理能力的整體論述，意在凸顯中央地方合作重要性。

選前的超級星期六，民進黨把重點放在中台灣。19日在台中舉辦大型造勢活動，為中彰投苗4個候選人拉抬。總統、副總統、行政院長等黨內要角都會到場，民進黨希望用團結的氣勢，爭取選民認同支持，激出選票。

黨內人士表示，民進黨南投縣長候選人蔡培慧強攻，對國民黨南投縣長候選人許淑華造成壓力；72年未曾政黨輪替的苗栗縣，此次戰況相當激烈，民進黨內要角頻頻為民進黨苗栗縣長候選人徐定禎站台，希望創歷史，讓苗栗換黨執政。（編輯：謝佳珍）1111115