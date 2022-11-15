國民黨決戰北台灣 目標北北基桃4席全上

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北15日電）選舉倒數10天，民調明天封關。國民黨內評估，北台灣的勝負將牽動選舉結果，目前北北基桃選情相對穩定，但不能掉以輕心，最後階段輔選重心將放在北台灣，力拚北北基桃4席全上。

九合一選舉26日投票，不過，嘉義市因有登記參選的候選人死亡，中選會公告改12月18日投票。國民黨總動員，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席江啟臣等中央輔選團成員分進合擊，全台輔選；自詡是選戰總教練的黨主席朱立倫也是全台跑透透，除了到各地為縣市長候選人站台外，也到各議員候選人競選總部鼓勵與打氣。

縣市長選舉，朱立倫喊出六都過半，總席次力拚16席的目標；黨內人士表示，國民黨目前有14個執政縣市，除澎湖、苗栗選情陷入膠著外，其餘12縣市，選情都算穩定，連任機會大。

六都方面，黨內人士說，民眾非常肯定台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜過去4年政績，因此選情都相對穩定，但要有所突破，就須再拿下桃園、台北，才能大獲全勝。

黨務人士說，國民黨在中部選情穩定，南部則是力求突破，北台灣的勝負是這次選舉關鍵；根據黨內掌握訊息，藍營在北北基桃選情算是相對穩定，但不到開票前，都不能掉以輕心，因此最後時刻，會將輔選重心放在北台灣，力拚北北基桃4席全上。

國民黨將在19日的選前黃金週，在桃園市安排大型選舉活動，邀請北北基桃市長候選人同台造勢，盼能在選前最後一週，透過候選人合體，塑造團結氛圍，全力衝刺選情。

藍營輔選人士分析，目前國民黨執政的14縣市，苗栗因議長鍾東錦脫黨參選，造成分裂，衝擊選情；至於澎湖雖出現「三腳督」，選情陷入膠著，但原先喊出要退黨的副議長陳雙全重新接任地方黨部主委，使得藍軍完成整合，這也對澎湖選情產生正面幫助。

藍營輔選人士說，若藍軍最終能拿下台北、基隆、桃園，就算苗栗落敗，總席次能達到16席，六都也能過半。

新竹市方面，藍營地方人士說，在「三腳督」態勢下，選情持續膠著，支持者想要下架民進黨的態度非常明顯，但由於多了一個民眾黨新竹市長候選人高虹安的選項，票源仍無法集中。該人士說，高虹安近日出現不少爭議，國民黨的市長候選人林耕仁開始主打市政議題，能否順利重新集結票源，就看最後時刻的發展。

基隆市部分，藍營輔選人士分析，今年選情相對較冷，最終勝負可能會是基本盤的對決，也因此，國民黨的基隆市長候選人謝國樑除了持續宣傳政策外，也請來不少藍營要角站台，希望催出深藍、知識藍、淺藍等不同區塊支持者出來投票。（編輯：謝佳珍）1111115