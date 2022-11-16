搶資安人才 人事總處：協調數位部增專業加給

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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天指出，為了吸引更多人進入政府體系從事資安業務，正與數位部協調調升約聘人員待遇，包含專業加給、個人與團體獎金，並針對特定職務設計留任獎金等配套。

人事長蘇俊榮今天列席立法院司法法制委員會報告業務概況並備詢答。

民進黨立委黃世杰質詢時指出，數位發展部依法可以進用300名約聘人員，一度引起外界質疑養網軍，但現況卻是相關聘用人員並不足額，資安人力短缺，詢問人事總處如何改善。

蘇俊榮答覆指出，當初考量到市場供需，因此提供數位部可以進用300名約聘人力，原因是資安人力的補充，若是現職公務人員，需從資訊管理職系調動，第二則是要提缺加訓練，時程可能達1至2年，為了短期應急，才會如此設計。

但蘇俊榮也指出，數位部資安署共開出44個約聘職缺，到昨天為止只進用了6位，顯示有缺也很難找人，推估原因可能跟待遇有關以及進資安署服務須做身家調查等等。

他說，這個問題很嚴肅，近期已經在與數位部討論協調，為了吸引更多人進入政府體系從事資安業務，思考包含專業加給、個人與團體獎金，並針對特定職務提供留任獎金等配套。

除了調升約聘待遇快速補充資安人才，蘇俊榮說，人事總處正採常任文官與約聘制的雙軌思考，上週已經與考試院、考選部、銓敘部等討論，針對資安人才進用，未來第一階段盼先在資訊職系裡面增加資安考科，第二階段再單獨設立資安職系的考科。

他說，但要考慮到資安、資訊2個體制在公務機關的升遷路徑規劃，以及待遇問題，要有多一點的時間討論；他也承諾，2個月內提出如何因應資安人才不足的書面報告。

另外，黃世杰追問，數位部放寬聘用都找不到資安人才，外界質疑的養網軍是否並非事實？蘇俊榮則說，不可能養網軍。（編輯：趙蔚蘭）1111116