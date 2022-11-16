吳晟詹順貴力挺蔡培慧 籲11/26返鄉投票翻轉南投

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（中央社記者王揚宇台北16日電）九合一選舉併修憲複決公投26日舉行。作家吳晟今天公開力挺民進黨南投縣長候選人蔡培慧；律師詹順貴則表示，希望在外的南投人返鄉投票支持蔡培慧，南投才有翻轉的可能。

「1126改變南投行動聯盟」今天在立法院召開記者會，吳晟、東吳大學政治系助理教授陳方隅及多位南投青年出席，詹順貴則透過影片發聲，呼籲南投鄉親26日返鄉投票，為南投找回希望。

吳晟表示，他曾於2001年至2002年間，獲聘擔任南投縣駐縣作家，當時正逢九二一震災重建與桃芝颱風期間，南投受創嚴重，他走過災區並寫下家園滄桑一文，記述災後的創傷與生離死別。

吳晟說，天災地變後的南投本應好好修復，沒想到過了幾年竟爆發前任縣長貪污災區建設款的事情，令人悲痛、氣憤，這也讓南投所有的建設因此延宕、敗壞。

吳晟指出，很多人覺得選誰都差不多，但其實絕對不一樣，因為只要選對人，地方的發展絕對會更好、更進步，而他所認識的蔡培慧，不僅是南投孩子，而且對南投有許多願景、規劃，最近也轉化為成熟的規劃與政見。

吳晟說，蔡培慧的政見很具體及實在，而且對南投發展有非常好的方向，希望這麼優秀、用心的好人才，一定要讓她有機會為南投發展做事。

詹順貴說，近年台北市人口逐漸減少，原因在於台北居大不易，許多人開始返鄉，而這有另外一個意義，就是透過返鄉為自己的家鄉創造新的藍圖。

詹順貴指出，以蔡培慧的學經歷，在台北絕對可以找到好的工作，但她選擇返鄉回到南投，無非是要讓南投有一番改變。

詹順貴說，改變不能只光靠一人之力，還需要透過更多離鄉背井的南投人一起回鄉，在26日投下神聖的一票支持蔡培慧，才能讓南投真正可以有翻轉的可能，讓長期以來被迫離鄉工作的南投人光榮返鄉，讓南投成為中台灣的地標。（編輯：翟思嘉）1111116