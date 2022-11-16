反賄選聯盟邀縣長候選人宣誓 林姿妙派秘書代打

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）宜蘭公民反賄選聯盟今天邀請6名宜蘭縣長候選人在宜蘭市東嶽廟宣誓，但僅4人親自出席，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙指派宜蘭縣府秘書陳志信代理，台灣民眾黨陳琬惠缺席。

宜蘭縣第19屆縣長選舉，分別有林姿妙、民進黨籍江聰淵、陳琬惠、天一黨籍朱振東、無黨籍許鋐哲及陳秋境等6人登記參選。

宜蘭公民反賄選聯盟邀請6名宜蘭縣長候選人今天上午前往東嶽廟宣誓，但只江聰淵、朱振東、許鈜哲、陳秋境4人到場；林姿妙指派陳志信參加，陳琬惠缺席。

江聰淵接受媒體採訪指出，林姿妙沒有親自到場，對神明宣誓是用代理人的態度，看不出任何誠意，他感到非常遺憾。

江聰淵表示，今天的宣誓，對於聯盟表列的疏文，他另外再加「五不誓言」，那就是絕不炒地皮、絕不與財團掛勾、絕不收紅包、絕不收取回扣、家人絕不干政。

陳志信接受媒體採訪指出，林姿妙早有既定行程，因為誠信問題，不能失信於人，但宜蘭公民反賄選聯盟舉辦這樣的儀式也很重要，特別指示他代表宣誓。

陳琬惠表示，她平時行為端正、做人正派、秉持誠信，不用選前去為難神明。（編輯：戴光育）1111116