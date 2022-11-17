任北醫大董事赴中 陳時中：代表董事會正常活動

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）民進黨台北市長候選人陳時中遭指擔任台北醫學大學董事期間，曾赴中國與寧波醫療中心交流。陳時中今天在南投縣草屯鎮說，非私下交流，他當時代表董事會進行正常活動。

陳時中今天上午陪同民進黨南投縣長候選人蔡培慧進行車隊掃街拜票，出發前接受媒體聯訪，對於國民黨指控陳時中擔任北醫董事時曾到中國和官員交流，陳時中反駁表示，當時為公開行程，非私下交流，他當時任台北醫學大學董事，是代表董事會前往進行正常活動。

「鏡週刊」報導，涉嫌洗錢的林秉文以政治獻金結交各黨派人士，今年8月一度要捐新台幣700萬元給陳時中，但陳時中陣營認為金額過高，違反政治獻金法而拒收。陳時中受訪表示，政治獻金由競總處理，他事前不知道，事後得知由於金額龐大，競總報告已經拒收。

有關國民黨南投縣長候選人許淑華指控陳時中擔任防疫指揮官時阻擋南投縣政府採購疫苗。陳時中回應表示，南投縣府基本上不具疫苗採購權力，疫苗採購需要國家保證，保證疫苗出貨商免責，事先需要申請，況且還要有廠商願賣，才能辦理後續，「沒有人要賣給它，東西什麼都沒有」，無法辦理，因此，沒有所謂阻擋南投買疫苗這件事，南投縣府本身不具買疫苗的條件。

媒體追問，台北巿議員王世堅接受專訪，說要支持陳時中，但票留給無黨籍台北市長候選人黃珊珊。陳時中說，王世堅有個人選擇、個人的人情，給予尊重。

對於今天到南投、彰化、台中陪候選人掃街，陳時中為支持者簽名時回應媒體詢問打趣說「來蹭每一名候選人的熱度」；蔡培慧則表示，感謝「阿中部長、未來的阿中市長」來到南投一起打拚，南投有許多農產品，她也力推食農教育，未來可與台北市多交流。（編輯：李亨山）1111117