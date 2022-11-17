彰縣長選舉公報黃秀芳政見有錯字 選委會將印勘誤表

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）民進黨彰化縣長候選人黃秀芳競選總部今天指出，縣長選舉公報上，將黃秀芳的政見欄校校有保「全」印成校校有保「金」，選委會表示，將印勘誤表請鄉鎮公所隨選舉公報分送家戶。

黃秀芳競選總部今天發布新聞稿指出，第19屆縣長選舉公報，其中2號候選人黃秀芳的政見出現錯字，將校校有保「全」印成校校有保「金」；競選總部發言人彭芳萍說，週一有選民反映公報政見欄有錯字，隔天總部就派人前往彰化縣選委會確認。

彭芳萍說，總部調出當初繳交給縣選委會的原稿，發現原稿無誤，應該是選縣委員會人員作業問題，立即反映此事，選委會也在今天回覆會印製勘誤表更正，她們也考量為避免讓公務員負擔太大，同意縣選委會的作法。

彰化縣選委會副總幹事吳淑玲接受中央社記者電訪時解釋，選委會人員要處理縣長、縣議員等各級選舉的選舉公報工作量大，校對時沒發現錯字，她們已將更正後正確資料公布在選委會網站，並將印製勘誤表，請鄉鎮公所隨選舉公報分送家戶，也請大家體諒選務人員的辛勞。（編輯：陳仁華）1111117