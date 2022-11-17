楊鎮浯指試釀案說謊籲退選 陳福海：混淆視聽

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（中央社金門縣17日電）金酒東北試釀案持續發酵，金門縣長楊鎮浯競選總部今出示監察院調查報告及當年會議紀錄指無黨籍縣長候選人陳福海說謊，要求陳福海立即退選；陳福海陣營則表示，要求混淆視聽的選舉奧步即刻停止。

楊鎮浯競選總部下午召開記者會表示，縣長候選人陳福海近日一再指稱自己絕未涉入金酒東北試釀案，更沒有在縣府會議指示將酒麴運往中國，但監察院109內調0033號調查報告指出，「金門縣政府多次以不同方式促成或指示金酒公司前往試釀，更多次指明金酒公司研提赴大陸設廠……」。

楊競選總部執行長石兆瑉說明，監察院調查報告中所指2016年10月20日所召開的金門縣政府政策小組第65次會議紀錄，已載明會議是由時任縣長的陳福海主持，會中更明確記載「為因應未來兩岸合作上更為緊密及市場的開拓，請金酒公司審慎評估大陸東北設廠的可行性，並於1個月內提出」的結論，金酒隨後私運1620公斤的酒麴赴陸試釀。

石兆瑉說，陳福海在城隍廟和公辦政見發表會都承諾，東北試釀案如涉及不法遭起訴，立即退出選舉，以及當選縣長起訴當日即辭職，並公開展示親筆簽名書。如今遭監察院的調查報告再次打臉，要求陳福海「說到做到」，立即退出這次縣長選舉。

對楊陣營的指控，陳福海競選服務處表示，東北試釀案陳福海如涉及不法，楊鎮浯執政4年來，為何不移送檢調查明真相？要求楊陣營重提往事，混淆視聽的選舉奧步即刻停止，回歸正面選舉，並一起承諾若金酒天福密約、董楊童主題酒等案遭司法起訴當日，辭去縣長，不要閃躲。（編輯：謝雅竹）1111117