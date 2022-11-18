苗縣長選舉政見會 鍾東錦、謝福弘都喊藍軍團結

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苗栗縣第19屆縣長選舉候選人公辦電視政見會18日登場，無黨籍候選人鍾東錦以「觀光科技新都心」為主軸發表施政藍圖，並呼籲藍營團結支持他打贏這場選戰。（苗栗縣選舉委員會提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月18日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣第19屆縣長選舉候選人公辦電視政見會今天登場，無黨籍鍾東錦及國民黨謝福弘都喊出藍軍大團結，鍾東錦自認最有能力阻擋綠營入侵；謝福弘則訴求選民應擇善固執。

鍾東錦表示，苗栗縣在縣長徐耀昌主政下，財政逐漸復甦，正在進步升級，他若當選縣長，將在既有基礎下，讓苗栗持續朝觀光科技大縣邁進。

鍾東錦說，他的縣政藍圖，以1個「觀光科技新都心」為主軸，對外發展3個國際，分別是國際慢城、國際慢漁以及國際智慧城市；對內，營造5個特色區塊，包含「苗北科技區」、「苗中城心區」、「苗南產創區」、「苗西綠能區」、「苗東觀光休閒金三角」，同時搭配13縣市聯合跨域治理、18鄉鎮市特色發展等，全面提升苗栗縣經濟動能與生活環境品質。

鍾東錦指出，針對醫療資源，縣內為恭醫院及大千醫院兩大體系，可分別與中國醫藥大學和長庚醫院合作，並爭取衛福部苗栗醫院擴建納入台大分院體系，強化在地醫療量能；教育方面，參考台北市線上教學課程，打造苗栗專屬的「酷課雲」系統，爭取知名國立大學進駐苗栗附設國高中，提升在地教育資源與競爭力；此外，提升青年就業，要在6處基地興建社會住宅，以低於市價出租，減輕青年、勞工負擔，幫忙解決住的問題，縣府計畫在5年內創造2000個以上就業機會，並積極協助青農返鄉，不讓果園荒蕪。

關於福利政策，鍾東錦表示，以目前縣府財政狀況，「非法定社會福利支出」都會被中央主計總處否決，他提出65歲以上長輩，發放敬老3節禮金共3000元，將透過地方自治條例加以編列入法，取得法源依據，確實可行；另外，還有育兒津貼加碼、學生營養午餐由縣府加碼每餐補助10元，讓菜色更營養豐富。至於從他擔任議長以來，每年捐薪百萬助學的作法，若將來當選縣長也會延續，且這次選舉每票30元的選舉補助金也會全數捐出。

鍾東錦在第2輪發言時，特別澄清沒參加過任何幫派，「我不是黑道、壞人」並指對手的污衊都是選舉語言。他表示，對手影射他與坤輿掩埋場有關，卻提不出任何證據，反倒是某候選人的妻子才是數年前，在銅鑼鄉申設有害事業廢棄物熔融爐的泓赫公司股東；也有的候選人講得頭頭是道，但在地方上的風評，鄉親都心知肚明。

鍾東錦強調，民進黨再三說要翻轉苗栗、要政黨輪替，但請鄉親要認清民進黨在翻轉整個台灣、在中央全面執政之後的結果，而他已準備2年多，跑遍18鄉鎮市，深入了解地方需求，縣長徐耀昌、立委陳超明都是評估過，唯有他可以替藍軍抵擋民進黨、有勝選希望，所以才願意表態支持，呼籲藍營團結，集中選票，永固苗栗藍天，替苗栗縣民打造宜居宜遊的觀光科技新都心。

謝福弘發表政見時，批評民進黨意識形態治國「完全執政、完全亂政」，且試圖瓦解國民黨，他身為資深國民黨員，雖已60多歲、面臨艱困局面，仍義不容辭勇敢站出來，努力撐過數月來飽受的假民調、假消息攻擊。

謝福弘表示，縣長是苗栗形象的代表，應該經過最高道德檢驗，這次選舉除了是藍綠對決，更是黑與白，是與非的對決，呼籲縣民一定要擇善固執，凝聚選票讓他贏得勝選，讓國民黨團結，守住苗栗的藍天。

謝福弘指出，他在農田水利會具有38年行政經驗，懂得錢要花在百姓身上，縣政主張12大發展主軸，營造苗北科學園區、苗中文教區、苗南休閒觀光區，打造苗栗幸福新生活。

此外，謝福弘針對教育環境提出學生營養午餐、課後輔導、教科書「3免」政策，並將在苗北、苗南興建複合式圖書館，同時加強營造文化產業氛圍、推出智慧化多元寵物認養APP、設置寵物園區；農漁業發展部分，協助提升農漁產品加工附加價值，推動養生草本植物專區，讓農業、觀光共同時加值。

謝福弘指出，他若當選縣長，將盤點勞工健保投保狀況及勞工權益問題，主動給予協助，爭取招商5G產業進駐，增設高鐵觀光巴士，並加強公廁清潔等。

曾任明道大學副校長的吳盛聖是政治素人，他說，苗栗縣不屬於任何黨派，國、民兩黨以及劉、黃兩派利益分贓，擾亂苗栗已久，他要將自身豐富產學經驗帶回家鄉，讓苗栗自創賺錢的產業，逐步降低負債，包括在竹南興建苗栗縣首座洲際棒球場、在頭份興設全台首座國際標準足球場、規劃6座國際級養生村、在卓蘭大湖獅潭地區發展中草藥產業鏈、後龍好望角規劃國際級纜車經濟、利用海岸線貧瘠土地擘畫太陽能產業鏈等，協助創造縣府稅收。（編輯：張銘坤）1111118

苗栗縣第19屆縣長選舉候選人公辦電視政見會18日舉行，國民黨候選人謝福弘表示，縣長是苗栗形象的代表，應經過最高道德檢驗，這次選舉除是藍綠對決，更是黑與白、是與非的對決，呼籲縣民一定要擇善固執，凝聚選票讓他勝選。中央社記者管瑞平攝 111年11月18日