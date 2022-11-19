為江聰淵助選 賴清德：現任縣長打破宜蘭2大招牌

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選前最後黃金週末，副總統賴清德（前左2）19日再度前往宜蘭，為民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（前右2）助選，呼籲選民集中選票支持江聰淵，找回宜蘭光榮。（江聰淵競選總部提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年11月19日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）副總統賴清德今天為民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵助選時說，宜蘭長久以來打下的「民主聖地」、「綠色執政品質保證」招牌，4年內已被現任縣長打破，呼籲選民支持江聰淵。

賴副總統今天第四度前往宜蘭，為江聰淵站台助選。

賴副總統致詞時說，江聰淵擔任宜蘭市長8年來，各方面都做得很優秀，也讓宜蘭市獲得中央不計其數的頒獎肯定，宜蘭市可說是全國第一名的鄉鎮市，呼籲選民繼續支持江聰淵當選縣長，讓宜蘭縣找回第一名好名聲，找回宜蘭的光榮。

賴副總統指出，歷代的宜蘭人好不容易打下「民主聖地」、「綠色執政、品質保證」兩個招牌，但現任縣長上任短短4年就打破這兩塊招牌，並涉及貪污等4大案，要不是檢方起訴，不然這麼離譜的涉案內容「我們也很難相信」。

賴副總統說，高鐵延伸宜蘭案，牽扯到民眾許多利益及問題，現任縣府團隊有能力迎接高鐵到宜蘭嗎？如果沒有能力解決問題，行政效率也跟不上，甚至還心存貪念的話，就算高鐵來宜蘭也絕對做不好。所以為了宜蘭的未來，要選清廉、勤政、愛鄉土的江聰淵當縣長，重新擦亮宜蘭招牌。（編輯：張銘坤）1111119