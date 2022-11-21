蔡培慧提政見改善原鄉 陳建仁深入部落輔選力挺

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前副總統陳建仁（後中）21日到南投縣仁愛鄉部落輔選民進黨南投縣長候選人蔡培慧（後右）；蔡培慧提出規劃改善原鄉體育空間、供水問題及成立原住民族諮詢委員會等政見。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月21日

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）仁愛鄉一向被視為藍營鐵票區，為爭取支持，前副總統陳建仁今天到部落輔選民進黨南投縣長候選人蔡培慧；蔡培慧規劃改善體育空間、供水問題、成立原住民族諮詢委員會等政見。

陳建仁今天深入原鄉部落，到仁愛鄉萬豐天主堂與部落鄉親、儲蓄互助社成員座談，向族人推薦曾在仁愛鄉服務、曾在九二一震災重建基金會協助原鄉產業振興的蔡培慧，陳建仁說，「真正的權力是服務」，蔡培慧具有這樣的精神及能力，是南投縣最好的「牧羊人」。

陳建仁提到蔡培慧的原鄉政見時表示，蔡培慧重視部落文化保存、傳承與認同，上任後規劃成立原住民族諮詢委員會，將分為青年、婦女、耆老等組別，透過參與式討論方式，每一季了解原鄉需求，透過部落與縣府合作去友善環境、傳承部落文化，好好解決原鄉需求。

前原住民族委員會主委瓦歷斯．貝林說，當年才20多歲的蔡培慧花很多時間研究法條，也到原鄉與族人不斷討論，成功修訂原住民族請領老人年金年齡下修到55歲、槍砲彈藥刀械管制條例對原民獵槍除罪化等，也曾在仁愛鄉公所服務，是少數對南投縣原住民有實務經驗的政治工作者，蔡培慧選上縣長對族人會是一大福音。

蔡培慧表示，未來除要成立原住民族諮詢委員會，完善民生基礎建設也是原鄉迫切優先需解決問題，上任後會積極協助原鄉設置灌溉水利設施，「農作物不怕沒水喝」，也會積極協助原鄉建置簡易自來水系統，讓部落家家戶戶都有自來水可用。

蔡培慧也規劃改善原鄉體育空間、強化運動環境安全，而有關部落托育、托老，也規劃成立適合部落現況的托育及長照點，透過老幼共學，托育兼共學，讓空間不只是托育照顧，更是族語與工藝延續場所，也讓下一代與耆老互動過程中認同母語、文化。（編輯：黃世雅）1111121