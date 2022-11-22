輔選蔡培慧 蔡總統：縣長應選清白清廉有能力

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民進黨南投縣長候選人蔡培慧（前右）22日在草屯鎮舉辦造勢晚會，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左）站台支持，並送上書寫「清廉」的木匾給蔡培慧。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月22日

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天輔選民進黨南投縣長候選人蔡培慧指出，蔡培慧對手身邊有暴力、黑金背景的人，縣長應選擇清白、清廉、有能力的人，不二人選就是蔡培慧。

蔡培慧競選總部今天晚間在草屯鎮舉辦造勢晚會，蔡總統、立委羅美玲、草屯鎮長候選人曾煌棊、南投市長候選人賴燕雪及競總幹部、各級候選人出席，支持者齊聲喊「凍蒜」展現團結氣勢，蔡總統致詞結束後致贈書寫「清廉」的木匾給蔡培慧。

蔡培慧致詞除指出草屯鎮垃圾堆積，縣府無力解決等問題，也表示支持她的里長被找去吃飯喝酒，直到凌晨才被送回家，還有對手陣營幹部尋求她的車牌號碼，且對手團隊幹部有治平對象、貪污等，若讓這種人當縣長「我們會不會害怕」。

蔡總統致詞細數蔡培慧擔任不分區立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長期間各項成績，也表示，很多人說南投縣「藍大於綠」，但她2020年總統大選在南投縣得票率逾5成，其中草屯鎮得票率約54%，草屯鎮是最支持民進黨的鄉鎮，拜託投給她的鄉親這次全部投給蔡培慧，草屯贏，南投就贏，台灣就贏。

總統表示，這次南投縣長選舉是清廉與黑金的選擇，也是派系利益與南投未來的選擇，蔡培慧是最好人選，蔡培慧出身農家，半工半讀一路到台大博士，投身農業與社會運動，站在蔡培慧身邊的人是學者、有改革理想的年輕人，也深知基層人民需要什麼幫助。

總統指出，但蔡培慧對手旁都是什麼人？是做什麼事業？大家都知道，有家族政治、暴力、黑金背景的人，就是這些人讓南投17年無法發展，縣長應選擇清白、清廉、有能力的人，不二人選就是蔡培慧，選擇蔡培慧就是選出有經驗的正派團隊。

蔡總統表示，蔡培慧原可連任不分區立委，後來轉任行政院中服中心執行長對南投有很多規劃，並引進許多資源，對於活化中興新村，蔡培慧促成國立中興大學設立南投校區，今年9月全亞洲第1所循環經濟研究學院就設在中興新村，還有協助中小企業產業轉型升級的工業技術研究院也透過蔡培慧爭取在南投市設立中分院。

蔡總統說，這次不只是地方選舉，更影響台灣未來發展，全世界在看這次台灣選舉結果，因此，要讓國際社會看到台灣人堅持守護自由、民主決心，也要讓大家知道南投人追求進步、終結黑金的決心，及終結地方派系的勇氣，南投人等候17年，這次一定要政黨輪替。

總統說，這次選舉還有18歲公民權修憲複決，請支持讓台灣的年輕人可提早參與國家決策，一起決定自己未來，11月26日為台灣挺身而出，也要拜託大家千萬要去投票、千萬要去拉票，還有18歲公民權修憲複決「衝出千萬票」，請站出來拚出更好的台灣。（編輯：謝雅竹）1111122