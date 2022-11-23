徐定禎支持檢調持續查賄 號召萬人會師迎新苗栗

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天開記者會支持檢調持續查賄，並號召民眾參加明晚在頭份市舉辦的萬人大會師活動，包括總統蔡英文、副總統賴清德都將再次站台，團結翻轉苗栗。

徐定禎上午與競選總部發言人陳光軒、曾玟學共同在苗栗市競選總部舉行記者會。陳光軒指出，今年苗栗選舉競爭激烈，苗栗地檢署已經起訴多起賄選案件，各層級候選人可能用不同樣態的利益交換，影響選民投票意願，支持檢調持續查賄，維護乾淨選風。

曾玟學指出，這次選舉出現買票賄選、造謠抹黑、網軍攻擊等奧步，選舉最後幾天，交鋒一定會越來越激烈，呼籲檢調一定要嚴查抹黑，嚴防賄選，以及打擊網軍假消息的傳播。

徐定禎表示，明天晚間將在頭份市建國夜市舉辦萬人大會師「集中選票，迎向新苗栗」團結之夜，總統蔡英文、副總統賴清德都將再次親臨，到場為民進黨「苗栗隊」加油打氣，呼籲鄉親一起站出來。

針對頭份這場萬人大會師活動，徐定禎接受媒體聯訪時提到，在動員過程中發現地方里長、民代壓力非常大，以至於總部在動員上有些困難。他說，許多平日保持友好的里長、民代，為什麼在動員上會遇到困難、阻力，由於同一天晚間，對手在竹南運動公園也有造勢場，「我會認為，這其中不管是利誘也好、威脅也好，相信他們都受到相當程度的壓力」。

徐定禎表示，苗栗這次選舉全國都在看，希望鄉親在選戰最後關頭，集中選票、青年朋友返鄉投票，團結一起翻轉苗栗。（編輯：方沛清）1111123