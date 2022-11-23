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九合一選舉將至 蔡總統輔選江聰淵 盼縣民用選票重新擦亮宜蘭招牌

2022/11/23 22:19（11/23 22:31 更新）
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九合一選舉進入最後衝刺階段，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右2）與副總統賴清德（前左）23日前往宜蘭，為民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（前左2）站台助選，全力催票。（江聰淵競選總部提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年11月23日
九合一選舉進入最後衝刺階段，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右2）與副總統賴清德（前左）23日前往宜蘭，為民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（前左2）站台助選，全力催票。（江聰淵競選總部提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年11月23日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天在宜蘭說，宜蘭過去是全國治理模範及政治操守典範，但現在負面不斷，希望縣民用選票支持民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵，重新擦亮宜蘭招牌。

江聰淵晚間在羅東舉辦「迎回正義，守護宜蘭之夜」造勢活動，現場湧入不少支持者。副總統賴清德與蔡總統先後站台助講輔選。

蔡總統致詞時呼籲，宜蘭縣民要幫江聰淵拉票，一定要讓他過關當選。2020年，她參選總統時，在宜蘭縣拿下63%選票，獲得高支持度。這次她要再拜託縣民，將這樣的高支持度再度支持江聰淵。宜蘭這次選舉很關鍵，因為選情很接近，但只要去投票，江聰淵一定會贏，並希望至少要拿下6成選票。

她指出，近年來，台灣不管是在民主自由或經濟發展都獲國際肯定，這次選舉是選擇一種價值，那就是選擇地方與國家，還有自己的未來。這一票很關鍵，尤其宜蘭對本土的價值是最具指標的地方，希望這次宜蘭人可以展現給國人還有全世界看。

蔡總統說，宜蘭過去在許多民進黨籍縣長執政時，曾成為全國治理模範及政治操守典範，也是宜蘭人共同的驕傲，創造讓人羨慕的「宜蘭經驗」；但現在國民黨執政後，縣民生活有比較改善嗎？發展有比較進步嗎？現在與宜蘭相關的新聞都不是正面消息，都是縣長與縣府團隊涉案的司法案件。

她表示，過去陳定南當宜蘭縣長時，連一枝鉛筆都不會拿回家，也不讓家人干政，但現在宜蘭縣政府的情況，讓人很失望。宜蘭需要進步與發展，希望縣民用選票重新擦亮宜蘭招牌，江聰淵當選後會向大家保證，未來的縣府會更努力打拚，在中央與地方配合之下，將過去4年沒有進步的建設拚回來，絕對不會有親人干政，也不會有讓宜蘭人有丟臉的事。

蔡總統說，江聰淵雖不會跑攤，但縣民有問題時，一定會出現協助解決。迎接高鐵延伸宜蘭時代，江聰淵一定會與中央配合，希望票投給有決心、有能力，會照顧縣民的候選人，也相信江聰淵一定可以勝任，贏回宜蘭。

她指出，這次選舉也一定要表達台灣人堅持守護民主的決心，也讓大家都知道，宜蘭人要堅持清廉，拒絕家族干政或影響縣政，也呼籲大家找回正義，守護宜蘭。清廉是不可妥協的價值，希望宜蘭人有堅持清廉的決心，呼籲大家用選票，為宜蘭與台灣挺身而出。

賴副總統致詞時表示，任何一名縣長都應有專業能力、清廉勤政，不應該當選後用家中女兒干政，破壞民主與政府體制。若縣民認同，應該支持江聰淵當選，絕不允許現任縣長打壞「民主聖地」招牌。（編輯：陳政偉）1111123

九合一選舉26日即將投票，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵23日晚間在羅東舉辦「迎回正義，守護宜蘭之夜」造勢活動，現場湧入不少支持者熱情為江聰淵加油。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年11月23日
九合一選舉26日即將投票，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵23日晚間在羅東舉辦「迎回正義，守護宜蘭之夜」造勢活動，現場湧入不少支持者熱情為江聰淵加油。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年11月23日

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