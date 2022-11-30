總統接見創業楷模得獎人 盼分享經驗鼓勵年輕人投入

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總統蔡英文（前排中）30日上午接見海外華人創業楷模暨創業相扶獎得獎人，期待得獎人將經驗分享出去，鼓勵更多人，尤其是年輕世代，投入創新創業的行列。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年11月30日

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（中央社記者溫貴香台北30日電）總統蔡英文今天接見海外華人創業楷模暨創業相扶獎得獎人表示，期待得獎人分享經驗，鼓勵年輕世代，投入創新創業行列。且面對後疫情時代的國際變局，政府會持續協助中小企業經營發展，推動各項活絡經濟措施，把握商機加速產業轉型。

蔡總統上午接見「中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎得獎人」致詞時表示，每年底，都會邀請國內外創業楷模以及相扶獎得獎人，到總統府交流互動。這是因為中小企業的活力以及創新創業的能力，對台灣非常重要。在每一年的交流過程中，她感受到大家對事業的熱情和努力。

蔡總統說，在海外打拚的得獎人克服資源、語言等各種挑戰，不僅在國外有卓越的成就，更為台灣產業打開寬闊的國際市場。她要恭喜所有得獎人，期待大家把自己的經驗分享出去，鼓勵社會上更多人，尤其是年輕世代，投入創新創業的行列。

蔡總統感謝主辦單位全國創新創業總會，過去50年來，不僅協助政府推動創業政策，也針對創業者提供各種輔導服務。這幾年，在大家的共同努力下，台灣企業的創新能力以及人才素質，在國際上拚出好成績。

蔡總統提到，根據瑞士洛桑管理學院公布的2022年「世界競爭力年報」中，台灣排名第7，是2013年以來的最佳表現。尤其是「企業家精神」，及「每千人研發人力」項目，更是高居世界第一。

蔡總統強調，面對後疫情時代的國際變局，政府會持續協助中小企業的經營發展，推動各項活絡經濟的措施，讓大家一起把握商機，加速產業轉型。

蔡總統指出，「投資台灣三大方案」已經延長到2024年，目前為止吸引超過上千家企業，投資金額超過新台幣1.8兆元。這個月，行政院會已經通過「中小企業整體競爭力提升方案」。從今年開始到2026年，政府要投入950億元預算，以跨部會的力量，強化中小企業的經營韌性。

蔡總統相信，努力打拚的台灣中小企業，在結合政府的支持、新創總會的協助，將會有更多的機會與空間，在全球發光發熱。「我們一起來努力，讓台灣能夠更好」。

訪賓一行由中華民國全國創新創業總會長陳清港率領，經濟部次長陳正祺陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維也在座。（編輯：蘇志宗）1111130