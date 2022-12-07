游盈隆形容是大金剛 侯友宜：我是人類啦

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（中央社記者王鴻國新北7日電）台灣民意基金會董事長游盈隆形容新北市長侯友宜的選舉表現「已經是比哥吉拉還凶悍的大金剛」。侯友宜對此表示，「我是人類啦，不是大金剛」，他是新北市長，要認真打拚做事。

侯友宜今天主持市政會議時強調人事要以內升為主，會後接受媒體聯訪時表示，團隊要永續不斷前進，人事陞遷上要有所鼓勵。這是他接任市長4年多來一向的原則，就是內升為主。

他表示，大家對新北市了解及奉獻心力很多，表現很棒，需要被鼓勵，因此，人事陞遷上一定要公開透明，才能激勵士氣，讓團隊凝聚向心力，才有力量往前走。

媒體問到小內閣調整是以內升為主，若有其他縣市要向新北市借將，他表示，只要當事人願意，他都樂觀其成。因為人才是國家的，期待國家人才互相交流，讓這塊土地共好。

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媒體詢及對台灣民意基金會董事長游盈隆昨天在檢討綠營選情時指侯友宜已經是比哥吉拉還凶悍的大金剛說法的意見。侯友宜笑說，其實，「我是人類啦，不是大金剛」，他是新北市長，就要認真打拚，因為新北市還有很多事要做到更好。

媒體追問蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌昨天在感恩茶會上力拱侯友宜參選2024一事，他是新北新長，現階段角色就是把市政工作做好，並用感恩惜福心情，感謝選舉時很多人幫忙及市民支持，他會更努力把事情做好。（編輯：李錫璋）1111207