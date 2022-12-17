赴五指山弔唁李登輝 大橋光夫：台日最重要推手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北17日電）冒著低溫與陣雨，日本台灣交流協會會長大橋光夫今天赴五指山國軍示範公墓弔唁前總統李登輝，推崇台日如此友好關係，李登輝是最重要的推手。

李登輝基金會下午發布新聞稿表示，日本台灣交流協會會長大橋光夫今天前往五指山國軍示範公墓，在風雨中弔唁李登輝，由執行長鄭睦群代表李登輝基金會董事長李安妮陪同。在李登輝墓前，大橋光夫合十默禱，獻上花束後，彎下腰將雙掌貼在墓上數十秒。

李登輝基金會表示，鄭睦群代表李安妮向大橋光夫致謝，也為了因為照顧母親曾文惠無法親自接待表達歉意。大橋光夫非常關心曾文惠的狀況，也請李安妮一定要保重身體。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大橋光夫表示，全世界所有國家中，台灣是日本最緊密的朋友，而如此友好的關係，李登輝是最重要的推手。鄭睦群回應，對於李登輝的貢獻，通常會聚焦於民主、人權，但台灣與日本之間的友好情誼，事實上也是李登輝留下的另類「遺產」，更應該努力發揚與維護。

大橋光夫說，2014年拜訪翠山莊時，李登輝曾緊握他的手，表示未來的台日關係要交給下一輩的人來承擔，大橋光夫回憶，永遠記得那一瞬間，甚至「我的手到現在還麻麻的」。（編輯：郭無患）1111217