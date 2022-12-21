歐洲議員：台歐盟洽簽投資協定 時機點更接近也更好

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（中央社記者游凱翔台北21日電）歐洲議會國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿今天表示，歐盟疫後發現過於依賴與中國的貿易，加上俄烏戰爭後地緣政治及戰略等考量，確實讓歐盟與台灣洽簽台歐盟雙邊投資協定（BIA）時機點更接近、更好。

歐洲議會「國貿委員會」（INTA）籌組官方代表團訪台，副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率團，成員包括跨黨團歐洲議會議員，及歐洲議會秘書總處官員及相關黨團政策顧問共13人。

外交部下午舉行訪團記者會，阿西馬柯波蘿致詞表示，他們代表的是跨越黨派訪問團，包括來自法國、德國、比利時、瑞典及希臘，這也是歐洲議會第3次有代表團訪台，第一次為對抗假訊息特別委員會、第2次為副議長比爾（Nicola Beer，另譯，畢爾），第3則是這次，顯示對台灣的高度重視。

阿西馬柯波蘿指出，對民主、自由人權及法治的尊重，成為雙邊關係的基礎及共同價值，她也特別感謝台灣政府及人民與歐盟站在一起，尤其是烏克蘭遭俄羅斯入侵時，台歐一起站在歷史上正確的一方。

阿西馬柯波蘿表示，歐盟在過去幾年來也通過許多有關對台、對中及兩岸等相關決議案，雖然均秉持歐盟的一中政策，但也注意到且認可在民主島嶼台灣上，唯有台灣人民才能決定自己的生活方式。

阿西馬柯波蘿指出，他們公開譴責中國對台一切形式的經濟脅迫及武力威脅，同時更讚賞台灣面對中國升高態勢時審慎的回應，尤其是今年8月美國眾議院議長裴洛西訪台時台灣的應對態度。

阿西馬柯波蘿說，歐盟在疫後發現有點過於依賴與中國的貿易，加上歐盟在俄烏戰爭後更加考量地緣政治及戰略等，及台灣是創新及半導體科技的領頭羊，這些因素使得台歐關係更加重要，因此這次來訪目標很明確，就是要深化台灣與歐盟既有貿易關係。

阿西馬柯波蘿指出，歐盟與中國的雙邊貿易協定處在凍結狀況，原因是中國制裁歐洲議會議員，但也因此讓歐盟與台灣洽簽台歐盟雙邊投資協定（BIA）時機點更接近、更好，「雖然這樣講很諷刺，但感覺有些事情要惡化，才會讓時機變得更好」。

歐洲議會國貿委員會對中關係代表團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）分享，當初中華人民共和國推動中歐貿易協定時，不僅止基於經濟還有政治，希望藉此進一步影響歐盟與美國的經貿，也因為背後因素與歐盟的目標不一致，再加上他身為對中關係代表團長，這樣的協定必須加以檢視，雖然有歐盟企業贊成，但也有企業認為這樣的內容並非歐盟所需要，且中國推動資料在地化等不公平的作為，並不能有效保護歐洲企業。（編輯：蘇志宗）1111221

歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團記者會21日下午在外交部舉行，由外交部發言人歐江安（右）主持，INTA副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）（左）會中回應現場媒體提問。中央社記者趙世勳攝 111年12月21日

外交部21日下午舉行歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團記者會，外交部發言人歐江安（右4）主持，並與INTA副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）（左4）等人手比小愛心合影留念。中央社記者趙世勳攝 111年12月21日