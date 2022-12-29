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考試院提修法 退撫基金監理委員會調整為任務編組

2022/12/29 15:56
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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院會今天通過行政院人事行政總處簽陳考試院所擬的「公務人員退休撫卹基金管理條例」部分條文修正草案，原隸屬考試院的退撫基金監理委員會，調整為銓敘部所設的任務編組；草案將送立院審議。

行政院會後發布新聞稿指出，行政院長蘇貞昌在院會表示，此次修正有助提升退撫基金運作績效，增進參加退撫基金人員的權益，送請立法院審議後，請人事總處會同考試院銓敘部與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

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根據草案，原隸屬於考試院的退撫基金監理委員會，將調整為銓敘部所設的任務編組，並明定退撫基金監理委員會組成的代表性，以及監理事項、程序、人員組成等相關事項，由銓敘部訂定辦法規範。

草案配合公營事業移轉民營條例規定，增訂依法或經政府核定辦理收支結算後，應發還事業機構的款項，納入基金用途；另參考勞工退休基金及國民年金保險基金等基金，增訂基金投資運用、稽核及績效管理所需的經費為退撫基金用途。（編輯：林興盟）1111229

#考試院銓敘部
#退撫基金監理委員會
#立法院
蘇貞昌
基本工資調高、健保費率不漲 政院元旦措施一次看 義務役期恢復1年 蘇貞昌促妥適規劃徵兵作業
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