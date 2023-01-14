憲兵指揮部91週年部慶 快反連換裝美製重機首次亮相

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（中央社台北14日電）憲兵指揮部今天舉行「慶祝91週年部慶活動」，擔負衛戍中樞、反斬首任務的憲指部202指揮部快速反應連，現場展示紅隼火箭彈、刺針防空飛彈等武器裝備，而去年11月新購換裝的美製印地安「挑戰者」重型機車，也在裝備陳列時首次亮相。

憲兵指揮部表示，為遂行快速機動作戰，快速反應連（快反連）換裝新式重型機車，便於戰時控領衛戍區周邊要點及重要街道，以有效強化衛戍作戰防衛能量、提升憲兵機動作戰能力。

憲指部指出，快反連原使用的65輛山葉「皇家之星」重型機車已10餘年，為因應戰場任務需求調整，憲兵汰除「皇家之星」重機，並同時招標採購美製印第安「挑戰者」重型機車，特點是機車重量由現有398公斤降低至361公斤，軸距由現有1705mm縮短至1667mm，可有效提升重機靈活機動特性。

憲兵202指揮部快反連前身為「憲兵勤務連警衛排」，經常擔任外國賓客前導或參與國慶典禮。為強化憲兵的台北衛戍防衛戰力，2018年起擴編為快反連，在戰力整建完成後，快反連官兵配備紅隼火箭彈、刺針防空飛彈等武器，成為「反斬首」戰力要角。

憲兵指揮部部91週年部慶活動，除史蹟館、刑鑑中心導覽、裝備陳展等靜態展示，還安排慶祝大會、戰力展示等動態展演，邀請現役退役將領、憲兵前輩、後憲先進及鄰里地方仕紳共同參與，活動場面熱鬧歡欣。

憲指部表示，戰力展示內容精心策劃軍犬綜合演練、八極拳操演、重機展演、戰技操演及反恐演練等科目，顯示憲兵的勤訓精練成果。（編輯：郭無患）1120114