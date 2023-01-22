游錫堃國會外交出擊 紀念議事槌當贈禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北22日電）立法院長游錫堃出訪或接待外賓，最常送的紀念品是鋁合金製成的金色「紀念議事槌」；而訪賓贈禮包羅萬象，包括具有該國國會象徵的瓷器、瓷盤、領帶等，都陳列在立法院禮品展示櫃。

游錫堃2020年2月擔任國會議長以來，去年7月首度出訪歐洲3國，11月底應邀赴日本參加亞洲台灣商會聯合總會活動，不畏疫情、積極拓展國會外交。

隨同游錫堃訪歐的立法院秘書處長孔秉杰接受中央社訪問表示，國會外交贈禮與收禮有特殊意義，致贈外國議長的禮品最具代表意義就是「紀念議事槌」；以立法院議事槌意象設計，採鋁合金材質，呈現台灣法制擁有質地堅硬、難以撼動的立法準繩，輔用古樸顏色代表心無旁鶩，專心問政的國會風格。

2020年捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台，到立法院議場演講；2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，也曾拜訪立法院。

維特齊當時曾參訪宜蘭傳藝中心，游錫堃致贈霹靂布袋戲偶素還真。孔秉杰說，素還真是著名布袋戲偶，角色性格溫文儒雅、氣宇軒昂、足智多謀且圓融幽默，正派智慧活潑的形象如同維特齊一路從基層走來，堅持為民、認真付出、處事圓融。

他說，游錫堃回訪捷克時，維特齊舉辦歡迎晚宴就以素還真作為主題，將游錫堃致贈的禮物放在晚宴會場，並致贈捷克參議院正義女神掛畫；游錫堃在華倫斯坦宮發表演說後，維特齊代表致贈參議院茶具、隨身碟及獅象陶雕。

孔秉杰說，裴洛西去年8月拜訪立法院時，致贈美國國會紀念展示磁盤，也是相當具有意義。

孔秉杰說，游錫堃接見外賓或國會外交出訪的收禮包羅萬象，例如具有國會象徵的紀念品如領帶、袖扣、瓷器、瓷盤、年曆、掛畫等，也有代表國家的紀念品，例如國鳥油畫等，收到的贈品除陳列在會客室禮品展示櫃外，也有部分送到議政博物館保存。（編輯：謝佳珍）1120122