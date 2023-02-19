出席會長交接典禮 賴副總統肯定中菁會貢獻

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「2023中部上市櫃公司菁英聯誼會第28屆、第29屆會長交接典禮」19日在台中舉行，副總統賴清德（圖）出席致詞，肯定中菁會是政府與企業的溝通橋梁。中央社記者蘇木春攝 112年2月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）副總統賴清德今天出席中部上市櫃公司菁英聯誼會會長交接典禮，他肯定中菁會是政府與企業的溝通橋梁，並強調全球智慧化時代來臨，政府將持續與企業合作、布局全球。

第28、29屆中部上市櫃公司菁英聯誼會會長交接典禮，今天在台中舉辦，賴副總統、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善等人皆出席，會中由現任會長顏德新交接給新任會長廖紫岑。

賴副總統會中致詞時表示，中菁會對外界來講可能是一個神秘組織，對會員來說是一個大家庭，從政府的角度來看，就是一座企業跟政府之間再好不過的溝通橋梁。

賴副總統指出，顏德新在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間擔任會長相當辛苦，但不受影響推動會務，會員的業務也持續成長，目前中菁會有近70個會員，營業額有新台幣數兆元之多，中菁會在中部屹立不搖，不受疫情任何影響。

提到廖紫岑將ESG（環境保護、社會責任與公司治理）落實列入重要工作目標，賴副總統說，政府目前最關切的，就是如何在2050年帶領台灣社會進入淨零轉型，每一個公司的ESG落實絕對是關鍵，看到廖紫岑當作重要工作之一，讓他相當佩服。

賴副總統說，台灣是奇蹟之島，包括幾十年來大家共同推動的民主奇蹟，另一個是經濟的奇蹟，有大的國際型企業，也有許多隱形冠軍分布在各種領域，但如何在地緣政治的變化下，全球智慧化時代來臨、數位轉型之中，持續占有一席之地，必須透過政府與大家共同合作。

賴副總統強調，在新的產業鏈重組的過程中，「我們要持續發揮台灣關鍵的力量，在世界的經濟版圖上占有一席之地」，不僅立足台灣、行銷全世界，還要布局全球，讓每一個地方都可以看到台灣的經濟實力。（編輯：謝雅竹）1120219

「2023中部上市櫃公司菁英聯誼會第28屆、第29屆會長交接典禮」19日在台中舉行，副總統賴清德（前排右4）等人出席並合影。中央社記者蘇木春攝 112年2月19日