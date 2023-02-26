游錫堃批中共迫害宗教 籲請政府協助中國難民

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（中央社記者王承中台北26日電）立法院長游錫堃表示，中共殘酷迫害宗教已到人神共憤的地步，呼籲全世界愛好自由人權的國家，一起行動讓中國立即停止宗教迫害；並請行政部門關心協助被迫害的中國宗教難民，展現具體行動。

立法院長游錫堃在臉書發文指出，2019年，遭受中共長達7年政治迫害後，一批深圳改革宗聖道教會信眾逃離中國，先逃往南韓濟州島，後又轉赴泰國；其中共有16個家庭、64名成員，這些人被稱為「五月花號」。五月花號的典故來自1620年，一群英國清教徒，歷經10週的海上苦旅，終於抵達美國。

游錫堃表示，他看到美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）致函美國國務院保護逃離中共宗教迫害人士，寒冬中這則新聞令人沉痛之外，也意識到中共殘酷迫害宗教已經到了人神共憤的地步。

游錫堃指出，國際宗教組織「敞開的門」（Open Doors）1月18日發布年度「全球守望名單」（World Watch List），中國已連續3年被列為迫害基督教最嚴重的國家之一。

游錫堃表示，宗教自由是人權的基石，是民主價值的核心，他深切盼望那片土地上的人民可以早日呼吸到自由的空氣。籲請全世界的朋友，共同關注中國的民主發展與宗教自由。數百年來，台灣人為自由而生，現在與未來也都會繼續為自由打拚。

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游錫堃指出，除呼應麥考爾的行動，也要請行政部門關心協助這群被迫害的中國宗教難民，並展現具體行動幫助他們，因為民主自由人權是台灣與世界共同的價值。

麥考爾（Michael McCaul）日前透露，他計劃4月率領一個兩黨議員代表團訪問台灣。麥考爾也透露，眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能會在今年稍晚或明年另行訪台。他說，無論議長何時前往，他都打算隨行。（編輯：張良知）1120226