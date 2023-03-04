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莫北協不滿台灣杯葛俄女高音 外交部譴責俄侵烏克蘭

2023/3/4 16:24
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（中央社記者黃雅詩台北4日電）俄羅斯駐台代表處昨晚發文，表達對台灣取消俄羅斯女高音安娜涅翠布柯音樂會的遺憾。外交部回應表示，莫北協的評論忽略台灣朝野及絕大多數社會各界，均不認同俄羅斯軍事侵略烏克蘭的事實。

外交部發布新聞稿指出，外交部注意到莫斯科台北經濟文化協調委員會（莫北協）駐台北代表處昨晚在臉書發文，對國家交響樂團（NSO）取消俄國女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）音樂會表達該處的意見。

外交部認為，莫北協的評論忽略台灣朝野及絕大多數社會各界，均不認同俄羅斯軍事侵略烏克蘭的事實。

外交部表示，尊重NSO因考量輿論及社會安全所做的獨立自主決定，並支持文化部有關未來應建立檢討機制的立場，避免類似情形再次發生，讓相關措施的改善能使台灣文化自主多元的發展更臻完備。

外交部重申，強烈譴責俄羅斯非法入侵烏克蘭的一貫立場，並且堅定支持烏克蘭人民捍衛自由民主及主權領土完整的權利。

外交部強調，俄羅斯對烏克蘭的侵略，破壞以規則為基礎的文明國際秩序，如同中國對台灣及鄰國的霸凌與軍事威脅，相信是所有愛好和平的國家所無法接受，更是對人類文明及國際社會的最大戕害。（編輯：林克倫）1120304

#外交部
#莫北協
#烏克蘭
莫北協
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