退撫新制7/1上路 退撫基金每年資金缺口由政府撥補

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退撫新制適用民國112年7月1日以後的初任公教人員。（中央社製圖）

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（中央社記者溫貴香台北8日電）考試院秘書長劉建忻今天表示，退撫新制將於7月1日施行，新制實施後，舊有退撫基金每年資金缺口將由政府編列預算填補。銓敘部長周志宏則說，112年新制上路，113年進行撥補。

立法院司法及法制委員會上午邀請考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏及公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

退撫新制民國112年7月1日施行，為初任公務人員規劃雙層年金，採行確定提撥制，搭配設立個人退休金專戶，專戶管理和運作與退撫基金脫鉤。

中國國民黨立委曾銘宗、謝衣鳳、王鴻薇、民進黨立委江永昌等人關切退撫基金委外與自行經營績效，對於未來修法要整合退撫基金、公教保險儲備金、個人專戶退撫儲金的監理單位，由現行合議制機關「委員會」改制為首長制機關「局」，首長採專任，以提高行政決策效能等問題表達疑慮。

劉建忻回答表示，去年因為股市大環境關係，狀況比較不理想（指退撫基金報酬），今年1月份有回升一些。

周志宏補充說明，109年投資報酬率是8.46%，110年是11.85%，去年因整體大環境的影響，各大基金都有虧損的情況，整體報酬率是負的6.73%，到了今年1月已經有正的報酬率2.74%，近10年投資報酬率都在4%以上還算穩健。

至於委外操作比率，周志宏表示，自行經營略高於委外，委外比率不到一半。

他強調，目前基本投資都有相關規範，包括資產配置比例，不像有些基金，法令限制上比較少，退撫基金的投資都要經過監理會同意，才能做每一年投資計畫，「我們受到的規範是比較強」，大家還是希望基金是穩健的，不希望過於冒險與冒進。

王鴻薇關切政府有無逐年撥補退撫基金？周志宏說，過去沒有，目前已經入法，未來112年若實施，每年資金缺口以及原來基金的缺口可以分年來撥補，從明年開始就會來做這件事，「112年新制上路，113年進行撥補」。

劉建忻也在書面報告中表示，新進公務人員退撫新制7月1日施行，各單位新進公務人員將適用新退撫制度，由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，由公務人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用存入個人專戶。

劉建忻指出，銓敘部正研議建置自主投資平台，但實施退撫新制初期不開放自主投資，先暫由公務人員退撫基金管理委員會代管與運用，預計114年後開放自主投資。同時，新制實施後，舊有退撫基金每年資金缺口將由政府編列預算填補。（編輯：張均懋）1120308