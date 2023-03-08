立院厚生會成立國際醫療委員會 盼世界看見台灣實力

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（中央社記者王揚宇台北8日電）立法院厚生會今天成立國際醫療委員會，希望促成台灣醫療服務國際擴展與升級；委員會召集人、民進黨立委何志偉說，期盼讓台灣醫療專業深入世界各個角落，讓世界看見台灣的醫療實力。

立法院厚生會今天舉行國際醫療委員會成立大會，該委員會由何志偉擔任召集人、立委溫玉霞與陳靜敏擔任共同召集人，期待從實務面、法規面與制度面，於國內戮力提升台灣國際醫療的重要性，讓國際認識台灣的高水準醫療科技與服務，並在經濟、文化、外交與國際關係各層面，建立台灣於國際上的優質醫療品牌。

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對於這次成立國際醫療委員會的願景，何志偉指出，要讓台灣醫療專業深入世界各個角落，而且台灣的國際醫療衛生服務，包括駐外醫療團、國際醫療援助、國際醫療衛生合作等，口碑極佳，因此要深化服務，讓世界看見台灣醫療實力，也要團結台灣國際醫療的專業實力，擴大台灣在國際醫療衛生的影響力。

何志偉表示，立法院厚生會不分黨派、沒有顏色，大家只為了醫療社服來努力，國際醫療委員會將扛著台灣醫療的金字招牌走向國際。（編輯：翟思嘉）1120308