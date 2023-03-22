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賴坤成投入民進黨立委初選　宣示只當一屆

2023/3/22 12:43
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（中央社記者林敬殷台北22日電）民進黨前立委賴坤成今天宣布參與台東區立委黨內初選，挑戰現任立委劉櫂豪。他說，劉櫂豪是優秀人才，應該入閣或轉戰不分區，讓台東多一席。他也宣示，若通過初選也當選立委，「只當一屆」。

賴坤成上午在立法院舉行「重返國會，台東躍飛」記者會，體育界大老紀政、趙士強、演藝圈好友郭子乾、綠營大老陳永興、前立委謝欣霓等人也出席這場記者會。

賴坤成年輕時就投入政壇，在1991年當選國民大會代表，是民進黨首位台東縣的國代，1998年當選台東市長並成功連任，2010年成功贏下立委補選，成為民進黨首位台東縣的立委。不過，2012年競選連任卻在黨內初選輸給劉櫂豪。

從2012年起，劉櫂豪迄今已擔任三屆立委，不過前後競選台東縣長6次都沒成功，讓賴坤成在今天的記者會上點名劉櫂豪。

賴坤成說，選舉不是職業，初選民調至今仍是他的夢靨，但既然要參加挑戰，就接受遊戲規則；希望打破民進黨在台東瓶頸，10幾年來，都是同一人，選縣長選完選立委，立委選完再選縣長，這是民進黨在台東的消極性。

賴坤成表示，劉櫂豪也是優秀政治工作者，國代、縣長、立委一直參選也很忙。

賴坤成說，如果民進黨要在花東布局，應該讓劉櫂豪任不分區立委或讓劉櫂豪入閣，讓民進黨花東多一席，他自己立委當一屆就好，要讓年輕人接班，他負責當台東領頭羊，完成世代交替。（編輯：蘇龍麒）1120322

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