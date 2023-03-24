遭指濫用公益彩券盈餘 鄭文燦辦公室：扭曲事實

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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院副院長鄭文燦遭指在桃園市長任內，未遵守公益彩券盈餘基金專款專用，導致現任市長張善政須歸墊新台幣2.1億元。鄭文燦辦公室今天反擊指出，歸墊並未影響市府總收支，相關指控是刻意扭曲事實。

國民黨桃園市議員舒翠玲近日接連指控鄭文燦在桃園市長任內，未遵守公益彩券盈餘基金專款專用於弱勢團體的規定，導致現任市長張善政需要歸墊新台幣2.1億元，在桃園留下爛攤子，還說「鄭文燦請客張善政買單」。

鄭文燦辦公室今天透過媒體群組表示，桃園市政府每年約獲配10億元左右的公益彩券盈餘，專款專用於推動增加社會福利，包括兒少、身障、老人、中低收入戶等，每年社會局的預算也編列超過120億元。

辦公室說，監察院在民國111年提出糾正，認為桃園市政府使用「桃園市公益彩券盈餘分配基金」，其中支應5500萬到6500萬補助人民團體推動社福政策宣導，與該基金的用途未盡相符。

辦公室表示，雖然這個經費運用方式是從前桃園縣長朱立倫時期就建立的，但鄭文燦尊重監察院糾正，並修正人民團體補助規範，完成檢討調整，並在任內編列6000萬預算回補公益彩券基金。

辦公室指出，公務預算及桃園市公益彩券基金都是市府所屬財源，因此以市庫編列公務預算回補公益彩券基金，只是市府不同財源之間的調整，不影響市府整體可運用的經費總額，當市庫回補2.1億元到市府的公彩基金，市府在公彩基金可以運用的經費也多了2.1億元。

辦公室說，一加一減之間總數不變，市府總收支並沒有改變，舒翠玲所謂「鄭文燦請客張善政買單」，這是刻意扭曲事實。

辦公室指出，舒翠玲曾擔任理事長的「桃園市美麗人生發展協會」，自102年起便向「公益彩券盈餘基金」申請補助，計算至111年，桃市府總計核定104萬2000元補助。

辦公室說，鄭文燦市長任內核定社團補助無分藍綠、黨派，皆是為了協助民間社團推動社會福利宣導，舒翠玲這種政治凌駕一切的作法，就是抹黑過去的縣府、市府及過去的自己。

另外，辦公室表示，鄭文燦留下18億統籌分配稅款給新市長彈性運用，加上中央今年撥給桃園50億元統籌分配稅款，張善政才能夠加碼社會福利。（編輯：蘇志宗）1120324