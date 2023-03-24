帶幼女進議事廳引熱議 台南議員提案修正議事規則

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市議會臨時會開議，國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳引起熱議，如今質疑此事的2名民進黨籍議員提案修正議事規則，開放6歲以下親生子女進場，成為「友善親子議會」。

李中岑昨天帶著幼女進入台南市議會議事廳後，遭民進黨籍議員李宗翰、周嘉韋質疑，李中岑昨晚在臉書（facebook）發文說，「這類事情在民主社會的國外，是一件被接受跟尊重的事，在我們民主聖地台南，卻要被受污辱跟諷刺」，立刻引起熱議。

李中岑今天仍帶著幼女到議事廳參加追加減預算審查，聯席審查會在沒人反對下，同意議員0歲到6歲直系親屬可進議事廳，但「只限今天」。

不過，李宗翰、周嘉韋事後提案修正議事規則，以完善議場規範，開放6歲以下親生子女得進場照顧，也獲得35名跨黨派議員共同支持。台南市議會人員今晚告訴中央社記者，此案已送進市議會民政委員會。

面對綠營議員亡羊補牢，李中岑批評說，先讓她與小孩受盡委屈再來提案，「假仁假義」、「真是可悲又可恥」，明顯是先賞一巴掌後，再來「摸頭」，企圖平息輿論壓力。

李宗翰表示，議事規則規定議事運作時，除議員、議事人員及列席人員外不得入席，過去也曾有議員助理不慎入場被喝斥出場。帶幼兒進議會雖無不可，但違反規定是事實，大家過去只是睜一隻眼、閉一隻眼，與其如此，倒不如創造親子友善的議會環境。

李宗翰說，沒有特別針對小朋友，也不認為自己需要道歉。周嘉韋則說，如果此事讓李中岑覺得不舒服，向她道歉也是OK的，但修正議事規則比較重要。（編輯：孫承武）1120324