台美盼解決雙重課稅問題 簽約恐掀中國怒火

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統拜登希望將全球最精密的晶片帶進美國，台灣則表示拜登應該提供台灣更好的稅務協議。彭博（Bloomberg）報導指出，這恐將激怒中國。

報導指出，台灣官員正積極推動一項免除雙重課稅負擔的協議，一如美國與數十國所達成的協議。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天在國會承認，缺少這類約定是「相當重大的問題」，並說財政部和國務院將「研究我們能否找到方法」來加以因應。

台灣主張，少了協議，預期的巨額稅款恐讓潛在投資人卻步，拜登政府的旗艦產業政策也無法實現最大潛力。總統蔡英文本週出訪過境美國時，預料會進一步推動此案。

華府有不少人贊同台灣在稅收方面的請求，拜登也希望拿他的「晶片法案」（Chips and Science Act）替自己2024年競選連任助跑。

但有一個巨大阻礙：美國不承認台灣為主權國家，因此無法簽署協定，而解決雙重課稅問題的作法通常就是靠著簽署協定。在沒有正式協定情況下，任何以某種折衷方式實現相同目標的做法，都有可能被北京當局視為是朝承認台灣跨出一步。

在歷經聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台、美國上個月在自家領空擊落中國間諜氣球等事件後，美台任何深化雙邊關係之舉都有可能讓美中關係進一步惡化。

熟悉內情的官員指出，拜登政府正在研究以創意性方式與台灣達成稅務協議。然而，鑒於美中關係已跌至數十年來新低，部分官員對可能加劇美中緊張的舉措都抱持存疑態度。

台灣駐美人員提供拜登政府官員和國會人員傳閱的清單估計，在計入對寄回國內的股息預扣稅後，台灣企業繳納的稅率相當於在美獲利的51%，這至少比韓國或澳洲企業高10個百分點。

而國會山莊有些人樂於助一臂之力。共和黨籍聯邦參議員楊恩（Todd Young）1月間訪台時曾談論到稅務議題，接著於這個月共同發起一項決議，支持拜登政府達成一項稅務協議。

這項決議點出，台灣與34個國家簽訂所得稅協議，且有些國家與美國一樣，與台灣並沒有外交關係。而台灣提供的清單聚焦美國幾個親密盟友，如日本、英國和加拿大。

此外，雖然需要些法律手腕，但美台之間在稅務協議上存有先例。

自1980年代晚期，美台就已達成一項涵蓋跨境營運船舶或飛機收入的協議；2016年時，美台代表也簽署協定，台灣必須向美國通報在台美籍人士的帳戶資訊，作為大範圍掃蕩逃稅的一環。

駐美國台北經濟文化代表處本週表示，台灣方面希望「盡早開始協商」，並說達成協議對雙方都有好處，因為這將推升台企在美的商業機會。

1月時，美國派出正式貿易代表團前往美國在台協會，啟動雙邊貿易談判。據一名共和黨幕僚說法，議員們希望拜登政府將稅收協議納入談判作業。這意味著，這與其它美台協議一樣，無須聯邦參議院的批准。

儘管如此，台灣方面仍在尋求美國國會支持。參議員楊恩認為，國會許多議題雖有著嚴重的黨派分歧，但台灣有可能得到國會支持。

他說：「我認為，如果政策與美中競爭有著強烈的關聯，民眾將會很詫異國會可以通過哪些東西。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120330