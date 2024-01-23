賴清德出席民進黨團共識營 憶12年立委沒應酬

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北23日電）兼任民進黨主席的副總統賴清德當選總統，他今天受邀出席民進黨團新科立委共識營，以過往擔任黨團幹事長經驗，期勉新科立委要做國家政府人民間的橋梁。他還回憶在立法院12年都沒應酬，會議開完就回宿舍，週六、週日就回選區服務，「連唱卡拉OK都沒有去」。

民進黨立法院黨團今天在立法院舉行新科立委共識營，賴清德受邀出席，並於上午10時左右抵達；他進入場內先與會新科立委大合影，再進行閉門會議。賴清德約上午10時17分離開，面對記者提問均未回應，僅揮手微笑致意。

據了解，賴清德受邀前往這場活動，以過往擔任民進黨團幹事長、經歷過「朝小野大」時期，與新科立委分享經驗。

曾任12年立委的賴清德回娘家，提到他過去擔任黨團幹事長，不管執政或在野，每天都開3個記者會，執政的時候仍有空間開記者會、問政沒被壓縮。

賴清德勉勵新科立委，不要認為自己是菜鳥，而是代表國家新的力量，要做國家政府人民之間的橋梁，以及不忘初衷、專業問政、落實理想。新科立委要務實追求夢想，如果不知道立法院的運作情況，很難得到大家的支持，恐會曲高和寡。

賴清德表示，這也是今天立法院共識營的目標，希望透過立法院長游錫堃、民進黨立法院黨團總召柯建銘的經驗分享，讓新科立委知道如何在國會務實問政、實踐理想。

賴清德期勉新科立委，要與黨團共同合作，推動國家發展目標，因為立法院是團隊工作的地方，推動國家發展工作並非一人能夠獨力完成，必然要靠所有新科立委與黨團共同合作，一起推動國家發展。

賴清德跟新科立委分享，「會有很多人要請你們吃飯、會有很多人請你幫忙」，會花很多時間，但他以前在立法院12年，其實是沒有在應酬，會議開完就回宿舍，週六、週日就回選區服務，「連唱卡拉OK都沒有去」。

賴清德最後提到，大家是新科委員，要看書、讀文件，讀資料，多聽聽民間的想法，增廣見聞，運用權力解決社會問題。（編輯：楊凱翔）1130123