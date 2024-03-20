力拚麥寮鄉長補選 柯文哲南下Long Stay輔選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北20日電）民眾黨中央委員會今天通過麥寮鄉長補選輔選計畫，黨主席柯文哲從4月5日到12日下鄉到雲林「Long Stay」，8位不分區立委、雙北市議員也會輪流到麥寮駐點，並將在麥寮舉行廟口開講及選前之夜。

麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而被免職，由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代，雲林縣選委會日前公告將於4月13日補選，民眾黨徵召黨員林宜豊投入麥寮鄉長補選。

民眾黨今天召開中央委員會，會後由新聞輿情部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立及組織部主任黃成峻舉行記者會，轉述會議內容。

吳怡萱表示，麥寮鄉長補選是民眾黨重要一戰，中央委員會今天通過麥寮鄉長補選輔選計畫，將全黨一心去雲林駐點輔選，柯文哲將在投票前一週就下鄉「Long Stay」，黨部規劃在麥寮舉辦廟口開講、客廳會，8位不分區立委、民眾黨籍雙北市議員也會輪流到麥寮駐點掃街。

媒體詢問黨內評估麥寮鄉長補選勝率。黃成峻表示，這次麥寮鄉長共有4位參選人，除了民眾黨提名的林宜豊外，其餘3位參選人過去背景都親近民進黨，2024總統大選的經驗中，麥寮的年輕選民有很高比例支持民眾黨。

黃成峻表示，補選的投票率雖然比總統大選低，但民眾黨會採全黨輔選的策略，黨內評估有勝選機會。李頂立表示，藉由這次補選，除了全黨投入心力，也能藉此檢視地方能量。

李頂立也說，民眾黨在2024大選贏得許多年輕選民期待，年輕選民對參與公共事務有熱情與想法，未來青年部將舉辦幹訓班，讓在地青年也能參與公共事務。

此外，民眾黨中央委員會今天也通過新人事案，分別是 涉外事務部主任林子宇、南投縣黨部執行長林依虹、金門縣黨部執行長洪嘉偉、新竹黨部副主委鍾嘉祐。（編輯：林興盟）1130320