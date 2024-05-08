外交部告洩密 徐巧芯：捷克官方早揭露

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（中央社記者王承中台北8日電）外交部控告國民黨立委徐巧芯洩密，徐巧芯今天表示，捷克外交部國際期刊早在3月26日就已揭露相關相關資料，這份資料不應該是密件。公開的事情不是秘密，這是中華民國法律重要的原則。

徐巧芯質疑台灣與捷克援助烏克蘭專案，公布部分文件。外交部條法司副司長許柏逸7日赴台北地檢署告發徐巧芯涉刑法洩密罪。

徐巧芯今天在立法院接受媒體聯訪時表示，公開的事情不是秘密，這是中華民國法律重要的原則。捷克外交部國際期刊早在3月26日的報導，內容就提到捷克公司與政府合作，在台灣政府支持下幫助烏克蘭，金額達25億克朗，跟她揭露的資料一樣。

徐巧芯指出，捷克政府可以表達，為什麼台灣政府要遮遮掩掩。這份資料不應該是密件，且捷克的官方期刊內容寫得更多，捷克更公開台灣方的要求，錢給捷克衛生科技院（CHTI）再採購，至於如何採購，怎麼遴選，為何規避政府採購法。

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徐巧芯表示，她只是提出其中一件，援助烏克蘭計畫總金額高達1億美元，推估下有12億美元無法接受國會監督、流向不明，希望政府採購健全，而非金流不明。

徐巧芯質疑「外交部告洩密，要告她哪一點」，捷克外交部公開資訊，已經公開就不是秘密，捷克公開簽訂MOU，捷克比台灣還民主，外交部長吳釗燮「丟臉轉生氣提告，這是多麼荒謬」。更擔心的是，外交部長沒有掌握捷克外交部期刊，搶著對她提告。（編輯：蘇龍麒）1130508