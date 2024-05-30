卓榮泰接見日本駐台代表 盼助台加入CPTPP

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院長卓榮泰今天接見日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，感謝日本政府與民間對台灣的付出，同時也盼日本政府協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓台灣為世界盡責。

卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱、外交部次長陳立國陪同下，接見片山和之，以及日本台灣交流協會台北事務所總務部長柿澤未知等人。

卓榮泰致詞時表示，感謝片山和之日前參與總統賴清德、副總統蕭美琴的就職典禮相關活動，還協助許多日本友人及代表團前來觀禮，對增進台日友誼與交流，帶來極大助益。

他表示，感謝日本政府及民眾長期對台灣的付出與協助，包含日本政府在國際場域多次重申維持台海和平穩定是國際社會共識，讓台灣民眾在艱難的國際處境中，獲得極大的安慰；0403花蓮地震後，日本首相岸田文雄第一時間對台灣災民表達關懷與慰問，日本政府並宣布捐贈台灣100萬美元賑災。

卓榮泰說，台日雙方民眾交流已獲致相當不錯的進展，而台灣外交處境長期艱困，面臨加入國際多邊貿易組織的障礙等挑戰，希望片山和之協助爭取日本政府給予台灣更多協助，使台灣順利加入CPTPP等國際組織，讓台灣可以在國際上為自己發聲，並為世界盡一份責任與心力。

他說，台灣旅客熱愛造訪日本，期盼未來也能有更多日本旅客前來台灣享受美食，相信在台日雙方加強合作交流下，將有助於促進區域和平穩定、雙邊經濟發展。

片山和之說，行政院長肩負重要且艱辛的任務，尤其面對單一政黨未過半的國會，執政黨必須與在野黨建立穩定良好的關係，很佩服卓榮泰能保持冷靜態度、重視朝野對話、協調及溝通，也相信卓榮泰必能克服困難、促進團結，創造更光榮、和平、穩定、民主的台灣社會。

片山和之表示，台日雙方共享基本價值，在遭逢自然災害、困難時也互相協助，形成善的循環，過去前總統蔡英文8年執政下，台日在經濟、文化、民間交流等各方面都有相當大進展，而台海和平穩定，也是日台共同面對的課題，任何一方都不能用武力片面改變台海現狀。

他說，5月20日賴總統就職當日，約有170名日本人參與相關就職活動，其中包括31位日本國會議員，顯示日本相當重視對台關係。他也對賴總統就職演說內容留下深刻印象，希望台灣誠如賴總統所言，成為民主世界的MVP。

片山和之指出，台灣需要世界，世界也需要台灣，尤其台灣對日本而言，是重要且必要的夥伴和朋友，至盼在賴總統執政下，日台關係持續發展，更上層樓，他也會持續為日台關係盡棉薄之力。（編輯：謝佳珍）1130530