全教總理事長絕食抗議 籲依10年精算撥補退撫基金

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（中央社記者葉素萍台北20日電）全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今天說，政府對公教退撫基金負最後支付責任，卻不願意積極撥補，經多方反應仍未獲正面回應，為表達最沉重抗議，他自上午10時起絕食，希望喚醒政府主事者，務必採最有利方案，依10年精算覈實撥補退撫基金。

行政院官員表示，114年度編列新台幣194億元撥補退撫基金，連同113年度撥補數共計294億元。

全教總今天上午在行政院門口召開記者會並高呼口號抗議。

全教總表示，114年度中央政府總預算案已籌編完成，歲入歲出均創新高，本週四行政院會通過後即將送立院審議。然而，相較於勞保撥補將以一般公務預算撥補1200億元，另100億元為特別預算，共1300億元到位，根據媒體報導，同樣攸關全國公教人員權益的公教退撫基金撥補，114年度僅編列新台幣194億元。

對此，全教總表示失望，要求行政院應採最有利方案，依10年精算覈實撥補退撫基金，不僅長遠而言可節省政府經費，更有助於穩定基金財務。

全教總表示，根據銓敘部日前送交立法院報告，若以公、教分別將於民國140年、民國137年用罄為基準，若分10年撥補，公務人員每年194億元、教育人員每年123億元，10年合計撥補3170億元；若分15年撥補，公務人員每年145億元、教育人員每年90億元，15年合計撥補3525億元；若分20年撥補，公務人員每年120億元、教育人員每年74億元，20年合計撥補3880億元。

全教總說，依照精算數據，越快完成對新制上路缺口的撥補，政府總撥補數越少。分20年撥補的數字，要比分10年撥補多出700多億元，選擇在10年內完成撥補，對政府財務支出最為有利，呼籲行政院從善如流，採取「10年撥補方案」。

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侯俊良表示，依法撥補攸關基金永續，政府對公教退撫基金負最後支付責任，卻不願意積極撥補，經多方反應仍未獲正面回應，為表達最沉重抗議，他自今天上午10時起進行絕食，希望喚醒政府主事者，務必採最有利方案，依10年精算覈實撥補退撫基金。

全教總表示，114年中央政府總預算案就要送入行政院會審議，全教總要求行政院依法行政，按銓敘部（公務人員：114年的194億元加113年未足額的144億元，合計338億元）、教育部（114年的123億元加113年不足的73億元，合計196億元）匡列的金額，編列114年度應撥補公教退撫基金金額，以確保基金永續。（編輯：翟思嘉）1130820