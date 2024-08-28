議員促市府約束蔡壁如 盧秀燕：公務員須遵守規定

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政顧問蔡壁如近日頻上談話性節目，民進黨台中市議員陳俞融等人認為影響市民觀感，今天要求市府約束，市長盧秀燕表示，公務員必須遵守相關規定，但觀感部分則無評論。

台中市議會今天召開第4屆第4次臨時會第3次會議，對於蔡壁如近來頻上談話性節目及網路直播，民進黨市議員陳俞融及張芬郁在會中質詢時認為，蔡壁如擔任有給職市政顧問，市府應該約束高階公務員行為，避免爭議。

針對蔡壁如頻上談話性節目被質疑有兼職之虞，陳俞融認為，蔡壁如擔任12職等有給職市政顧問，領市民納稅錢，卻於下班後時間開節目頻道，影響市民觀感，她要求盧秀燕說明，並約束相關高階公務員行為，避免此類爭議再次發生。

張芬郁則質疑，為何有給職市政顧問可以不用在市政府上班，反而是跑到各政論節目、直播，談論民眾黨相關議題，相當不恰當，對於台中市政也沒有正向幫助。她要求盧秀燕應對此事表態，確認蔡壁如要留在市政府，還是要回去民眾黨，不要再利用台中市的資源，遂行個人利益。

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盧秀燕答詢表示，市府顧問的職責主要是協助市府工作，而蔡壁如主要是負責海線督導所有事項，也包含專案部分，市府可提供相關工作資料。針對近期新聞，她沒有評論，但認為所有公務人員必須遵守所有相關規定，因為市府有專責的人事單位，人事單位處長是由中央派任，因此公務人員需守規矩，人事處也經常性查核。

至於市政顧問下班後開直播節目，盧秀燕說，只要符合公務人員規範即可，並依照公務人員規範認定。她也強調，公務人員最重要是要守法，所以希望所有公務人員守法、依規行事，而觀感部分她則無評論。（編輯：謝雅竹）1130828