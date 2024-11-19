憲兵快速反應連新重機 官兵展現靈活操駕技術

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（中央社記者吳書緯台北19日電）憲兵指揮部快速反應連是國軍唯一配賦重型機車的部隊，民國112年換裝65輛印地安「挑戰者」重型機車。快反連官兵今天不畏天雨，展現精湛操駕技術；官兵指出，新款重機馬力較大、重量減輕，操駕較為靈活。

國防部今天上午邀請媒體赴憲兵指揮部採訪憲兵快速反應連訓練，台北市區今天陰雨綿綿，連帶使得訓練場地的路面潮濕，但包含3名女性官兵的12名快反連官兵，騎乘12輛挑戰者重型機車展現基礎訓練、隊形訓練等成果，完美達成箭頭、斜線、同向同邊、迴旋交錯、同向交錯及雙龍搶珠等隊形變換，展現高難度操駕技巧。

憲兵指揮部今天也在現場陳展過去所使用的山葉皇家之星重型機車，並與印第安挑戰者重型機車作為比較。山葉皇家之星重型機車馬力99匹、車重398公斤、軸距1705公厘；印第安挑戰者重型機車馬力122匹、車重377公斤、軸距1668公厘。

憲兵指揮部表示，挑戰者重型機車除了重量減輕、馬力明顯較大，其軸距縮短也讓操縱舵角更大，有效提升重機靈活機動特性，且挑戰者重型機車具有觸控面板可供操作，使機車手能專注於當前任務，更貼近實戰化作戰需求。

快反連連長吳建興少校受訪指出，快反連在戰時的任務是執行戰場偵搜、反空機降、反突擊、反特攻等作戰任務，具備「編裝模組化、機動速度快、近戰火力強、任務彈性大」等特性，平時的任務負責總統副總統就職、春秋祭勤務等國家重大慶典的引導警衛任務。快反連滿編為101人，目前連上共有88名官兵，其中包含13名女性官兵，編現比為88%。

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針對印第安挑戰者重型機車與山葉皇家之星重型機車在操駕上的差異，快反連副排長王勛士官長表示，挑戰者重型機車在操作上比較靈活，加上性能有所提升，在實施駕技操演的時候，比較好操作。

憲兵指揮部指出，快反連是國軍部隊唯一配賦重型機車的部隊，已於112年換裝65輛挑戰者重型機車，增益靈活機動性，以應對未來複雜多變的戰場環境。快反連也因應衛戍區防衛作戰能力，配賦近程反裝甲飛彈等武器，以高機動力執行戰場「速分、速合」馳赴應援各種狀況。（編輯：張良知）1131119

國防部憲兵指揮部19日向媒體展示「快速反應連重機訓練」，快反連騎著「挑戰者」重型機車，展現高超騎乘技巧。中央社記者徐肇昌攝 113年11月19日

國防部憲兵指揮部19日向媒體展示「快速反應連重機訓練」，快速反應連官兵以熟練的技巧，在雨中騎乘「挑戰者」重型機車，展現訓練成果。中央社記者徐肇昌攝 113年11月19日

國防部19日上午邀請媒體至憲兵指揮部採訪快速反應連職能訓練，圖為快反連官兵與新換裝的印第安「挑戰者」重型機車一同亮相。中央社記者徐肇昌攝 113年11月19日